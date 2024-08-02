Челябинский минстрой взыскал с фирмы депутата гордумы Иванова 140 миллионов

02 августа 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Минстрой региона добился взыскания с Олега Иванова еще 140 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Минстрой Челябинской области взыскал с компании «АльфаСтрой» депутата гордумы Олега Иванова, ставшего банкротом, 140 млн рублей. Как следует из определения суда, иск удовлетворен частично. Сам Иванов находится в СИЗО. «Заявление кредитора удовлетворить частично. Признать требование министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в размере 140 036 085 рублей 70 копеек», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Сумма состоит из 118,95 млн рублей основного долга, 13,94 млн рублей неустойки и 1,146 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Первоначальные требования строительного ведомства были выше и достигали 146,8 млн рублей. Теперь обязательства включили в третью очередь реестра требований кредиторов «АльфаСтроя». Минстрой предъявил несколько исков к компании. Общая сумма претензий составила 238,2 млн рублей. Деньги взыскиваются за неисполнение работ по контрактам и срыв сроков. В апреле минстрой добился взыскания 46,71 млн рублей. Иванова задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2022 года. Полгода он был под домашним арестом, а в июне 2023 года суд отправил его в СИЗО. Депутат обвиняется в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сам он, как и компания «Альфастрой», признан финансово несостоятельным. Общая сумма долгов Иванова и его компании приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минстрой Челябинской области взыскал с компании «АльфаСтрой» депутата гордумы Олега Иванова, ставшего банкротом, 140 млн рублей. Как следует из определения суда, иск удовлетворен частично. Сам Иванов находится в СИЗО. «Заявление кредитора удовлетворить частично. Признать требование министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в размере 140 036 085 рублей 70 копеек», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Сумма состоит из 118,95 млн рублей основного долга, 13,94 млн рублей неустойки и 1,146 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Первоначальные требования строительного ведомства были выше и достигали 146,8 млн рублей. Теперь обязательства включили в третью очередь реестра требований кредиторов «АльфаСтроя». Минстрой предъявил несколько исков к компании. Общая сумма претензий составила 238,2 млн рублей. Деньги взыскиваются за неисполнение работ по контрактам и срыв сроков. В апреле минстрой добился взыскания 46,71 млн рублей. Иванова задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2022 года. Полгода он был под домашним арестом, а в июне 2023 года суд отправил его в СИЗО. Депутат обвиняется в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сам он, как и компания «Альфастрой», признан финансово несостоятельным. Общая сумма долгов Иванова и его компании приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.