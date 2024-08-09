Управляющий арестованного челябинского депутата Иванова подал в суд на СКР

09 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Арест не позволят продать имущество Олега Иванова и рассчитаться по его долгам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Челябинска Олега Иванова через суд требует от СКР Информация об этом содержится в документах Арбитражного суда Челябинской области. Как следует из материалов дела, с заявлением в арбитражный суд обратился финансовый управляющий обанкротившегося народного избранника. Он оспаривает бездействие должностного лица Главному следственного управления в Екатеринбурге, не отменяющего арест, наложенный на имущество должника — и мешающий выставить его на торги для расчетов с кредиторами. «Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления финуправляющего. Предложить Главному следственному управлению СКР с дислокацией в Екатеринбурге представить письменный мотивированный отзыв с приложением письменных доказательств с обоснованием своих доводов и доказательств направления (вручения) отзыва и прилагаемых документов иным лицам, участвующим в деле», — говорится в тексте документа. Сотрудники регионального управления задержали Иванова в декабре 2022 года. Полгода он был под домашним арестом, а в июне 2023 года суд отправил его в СИЗО. Депутата обвиняют в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сам он, как и компания «Альфастрой», признан финансово несостоятельным, уже пребывая в следственном изоляторе. Общая сумма долгов Иванова и его компании приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинска Олега Иванова через суд требует от СКР Информация об этом содержится в документах Арбитражного суда Челябинской области. Как следует из материалов дела, с заявлением в арбитражный суд обратился финансовый управляющий обанкротившегося народного избранника. Он оспаривает бездействие должностного лица Главному следственного управления в Екатеринбурге, не отменяющего арест, наложенный на имущество должника — и мешающий выставить его на торги для расчетов с кредиторами. «Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления финуправляющего. Предложить Главному следственному управлению СКР с дислокацией в Екатеринбурге представить письменный мотивированный отзыв с приложением письменных доказательств с обоснованием своих доводов и доказательств направления (вручения) отзыва и прилагаемых документов иным лицам, участвующим в деле», — говорится в тексте документа. Сотрудники регионального управления задержали Иванова в декабре 2022 года. Полгода он был под домашним арестом, а в июне 2023 года суд отправил его в СИЗО. Депутата обвиняют в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сам он, как и компания «Альфастрой», признан финансово несостоятельным, уже пребывая в следственном изоляторе. Общая сумма долгов Иванова и его компании приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.