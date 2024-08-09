НАК: Режим КТО ввели в Брянской области

10 августа 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Начальник УФСБ по Брянской области принял решение о проведении КТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Брянской области введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Такое решение принял начальник УФСБ России по региону, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). «Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором [Ворониным] принято решение о проведении [КТО] и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области», — говорится в заявлении НАК, которое передает РИА Новости. Также принято решение о соответствующем оповещении силовых структур и органов государственной власти региона. Режим контртеррористической операции устанавливается и отменяется руководителем ФСБ или уполномоченным лицом по его поручению. В случае крупномасштабных операций директор службы информирует президента, премьер-министра, председателей обеих палат парламента и генерального прокурора. В России установлены штрафы за несоблюдение законных требований сотрудников ФСБ в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Граждане, должностные лица и организации могут быть привлечены к ответственности за игнорирование временных ограничений. Что такое режим КТО и какие изменения он вносит — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брянской области введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Такое решение принял начальник УФСБ России по региону, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). «Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором [Ворониным] принято решение о проведении [КТО] и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области», — говорится в заявлении НАК, которое передает РИА Новости. Также принято решение о соответствующем оповещении силовых структур и органов государственной власти региона. Режим контртеррористической операции устанавливается и отменяется руководителем ФСБ или уполномоченным лицом по его поручению. В случае крупномасштабных операций директор службы информирует президента, премьер-министра, председателей обеих палат парламента и генерального прокурора. В России установлены штрафы за несоблюдение законных требований сотрудников ФСБ в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Граждане, должностные лица и организации могут быть привлечены к ответственности за игнорирование временных ограничений. Что такое режим КТО и какие изменения он вносит — в материале URA.RU.