Власти Украины предприняли беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов РФ. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НАК. Отмечается, что в связи с введением режима контртеррористической операции в трех регионах России предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов.
Режим контртеррористической операции (КТО) в Российской Федерации устанавливается и отменяется руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) в соответствии с действующим законодательством. В случаях крупномасштабных операций об этом информируются высшие органы государственной власти.
В рамках этого режима предусмотрены особые полномочия для сотрудников правоохранительных органов, включая право на досмотр и проверку документов, а также использование имущества организаций и граждан для нужд операции. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.