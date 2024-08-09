09 августа 2024

НАК: Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Режим КТО введен в трех регионах РФ Фото:
новость из сюжета
Сразу в трех регионах России введен режим КТО на фоне угроз со стороны Украины

Власти Украины предприняли беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов РФ. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НАК. Отмечается, что в связи с введением режима контртеррористической операции в трех регионах России предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов.

Режим контртеррористической операции (КТО) в Российской Федерации устанавливается и отменяется руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) в соответствии с действующим законодательством. В случаях крупномасштабных операций об этом информируются высшие органы государственной власти.

В рамках этого режима предусмотрены особые полномочия для сотрудников правоохранительных органов, включая право на досмотр и проверку документов, а также использование имущества организаций и граждан для нужд операции. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.

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Власти Украины предприняли беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов РФ. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НАК. Отмечается, что в связи с введением режима контртеррористической операции в трех регионах России предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов. Режим контртеррористической операции (КТО) в Российской Федерации устанавливается и отменяется руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) в соответствии с действующим законодательством. В случаях крупномасштабных операций об этом информируются высшие органы государственной власти. В рамках этого режима предусмотрены особые полномочия для сотрудников правоохранительных органов, включая право на досмотр и проверку документов, а также использование имущества организаций и граждан для нужд операции. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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