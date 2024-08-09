НАК: Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России

10 августа 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

Режим КТО введен в трех регионах РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Сразу в трех регионах России введен режим КТО на фоне угроз со стороны Украины Власти Украины предприняли беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов РФ. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НАК. Отмечается, что в связи с введением режима контртеррористической операции в трех регионах России предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов. Режим контртеррористической операции (КТО) в Российской Федерации устанавливается и отменяется руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) в соответствии с действующим законодательством. В случаях крупномасштабных операций об этом информируются высшие органы государственной власти. В рамках этого режима предусмотрены особые полномочия для сотрудников правоохранительных органов, включая право на досмотр и проверку документов, а также использование имущества организаций и граждан для нужд операции. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины предприняли беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов РФ. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НАК. Отмечается, что в связи с введением режима контртеррористической операции в трех регионах России предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов. Режим контртеррористической операции (КТО) в Российской Федерации устанавливается и отменяется руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) в соответствии с действующим законодательством. В случаях крупномасштабных операций об этом информируются высшие органы государственной власти. В рамках этого режима предусмотрены особые полномочия для сотрудников правоохранительных органов, включая право на досмотр и проверку документов, а также использование имущества организаций и граждан для нужд операции. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.