Тюменские власти анонсировали новые туристические продукты

10 августа 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

«Великий сибирский путь» будет продлен до Тобольска Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 80-летие Тюменской области создается туристический маршрут, который соединит Тюмень и село Покровское, однако в дальнейшем «Великий сибирский путь» будет продлен еще и до Тобольска, сообщил глава города Максим Афанасьев. Также «новый взгляд» обретет родина Григория Распутина — там появится музей-детектив и подворья, добавил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Их слова передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы очень рады, что именно в 80-летие Тюменской области создаются такие туристические продукты. Они соединят очень важные точки: первый город Сибири — Тюмень и село Покровское… Туристический маршрут позволит предпринимателям местным создавать новые локации, которые станут точками притяжения туристов и будут рассказывать о сибирском характере… Был разработан новый проект — родина Распутина обретет новый взгляд действующий уже объект — бывший теплый стан. Там возникнет новый туристический продукт — это музей-детектив. Очень новое прочтение в виде квеста, которое позволит людям окунуться в историю… Помимо этого, будут сделаны подворья», — рассказал Пантелеев. Также, по словам Афанасьева, в дальнейшем этот туристический маршрут будет продлен до Тобольска. Сейчас мэр Тюмени самостоятельно отправится на его открытие и исследование на квадроцикле. Однако эта поездка будет совершена в первую очередь не чиновником, а простым жителем, спортсменом, который хочет в живую увидеть историю. В Тюмени стартовал конноспортивный пробег в исторических костюмах «Великий сибирский путь» до родины Григория Распутина — села Покровское. Он проходит в честь 80-летия Тюменской области. В пробеге принимают участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава города Тюмени Максим Афанасьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 80-летие Тюменской области создается туристический маршрут, который соединит Тюмень и село Покровское, однако в дальнейшем «Великий сибирский путь» будет продлен еще и до Тобольска, сообщил глава города Максим Афанасьев. Также «новый взгляд» обретет родина Григория Распутина — там появится музей-детектив и подворья, добавил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Их слова передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы очень рады, что именно в 80-летие Тюменской области создаются такие туристические продукты. Они соединят очень важные точки: первый город Сибири — Тюмень и село Покровское… Туристический маршрут позволит предпринимателям местным создавать новые локации, которые станут точками притяжения туристов и будут рассказывать о сибирском характере… Был разработан новый проект — родина Распутина обретет новый взгляд действующий уже объект — бывший теплый стан. Там возникнет новый туристический продукт — это музей-детектив. Очень новое прочтение в виде квеста, которое позволит людям окунуться в историю… Помимо этого, будут сделаны подворья», — рассказал Пантелеев. Также, по словам Афанасьева, в дальнейшем этот туристический маршрут будет продлен до Тобольска. Сейчас мэр Тюмени самостоятельно отправится на его открытие и исследование на квадроцикле. Однако эта поездка будет совершена в первую очередь не чиновником, а простым жителем, спортсменом, который хочет в живую увидеть историю. В Тюмени стартовал конноспортивный пробег в исторических костюмах «Великий сибирский путь» до родины Григория Распутина — села Покровское. Он проходит в честь 80-летия Тюменской области. В пробеге принимают участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава города Тюмени Максим Афанасьев.