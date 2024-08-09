В Тюмени прошло торжественное открытие пробега «Великий сибирский путь». Видео

10 августа 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Тюменцы в исторических костюмах доедут до села Покровское Фото: Роман Наумов © URA.RU В Тюмени стартовал конноспортивный пробег в исторических костюмах «Великий сибирский путь» до родины Григория Распутина — села Покровское. Он проходит в честь 80-летия Тюменской области. В пробеге принимают участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава города Тюмени Максим Афанасьев. Они со сцены поздравили жителей горожан с праздником, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Друзья, я рад приветствовать вас в это солнечное субботнее утро на нашей любимой набережной! Поздравляю всех с 80-летием Тюменской области… Я с большой радостью присоединяюсь к этой дружной семье и, со всеми нашими друзьями, предпринимателями, инициативными гражданами сегодня я преодолею этот путь! Всем желаю здоровья, всем желаю хорошего настроения», — сказал Афанасьев. Также поздравления прозвучали и от Пантелеева. Он добавил, что путь по сибирскому старому тракту сейчас населяют более 150 тысяч национальностей. На пробег уже стартовали велосипедисты и конники. Сами тюменцы, говорят, что они очень довольны этим мероприятием и рады, что оно собрало огромное количество молодежи, прививая, таким образом, любовь к родине и давая понимание ее истории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени стартовал конноспортивный пробег в исторических костюмах «Великий сибирский путь» до родины Григория Распутина — села Покровское. Он проходит в честь 80-летия Тюменской области. В пробеге принимают участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава города Тюмени Максим Афанасьев. Они со сцены поздравили жителей горожан с праздником, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Друзья, я рад приветствовать вас в это солнечное субботнее утро на нашей любимой набережной! Поздравляю всех с 80-летием Тюменской области… Я с большой радостью присоединяюсь к этой дружной семье и, со всеми нашими друзьями, предпринимателями, инициативными гражданами сегодня я преодолею этот путь! Всем желаю здоровья, всем желаю хорошего настроения», — сказал Афанасьев. Также поздравления прозвучали и от Пантелеева. Он добавил, что путь по сибирскому старому тракту сейчас населяют более 150 тысяч национальностей. На пробег уже стартовали велосипедисты и конники. Сами тюменцы, говорят, что они очень довольны этим мероприятием и рады, что оно собрало огромное количество молодежи, прививая, таким образом, любовь к родине и давая понимание ее истории.