Собянин: обустроены временные пункты для 20 тысяч жителей Курской области

Комплекс городского хозяйства Москвы обустроил временные пункты для размещения 20 тысяч жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак ВСУ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
«За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания», — сообщил Собянин в своем официальном telegram-канале. Он также подчеркнул, что московские службы будут оказывать помощь жителям региона столько, сколько потребуется.
В Курской области с 6 августа проводятся боевые действия против украинских диверсантов. Это привело к значительным разрушениям и вынужденной эвакуации жителей региона. В связи с этим возникли вопросы о страховых выплатах за причиненный ущерб. Адвокат Светлана Громадская подчеркнула, что важным аспектом в возможности получения компенсации по страховым полисам, является классификация происшествия.
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Комплекс городского хозяйства Москвы обустроил временные пункты для размещения 20 тысяч жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак ВСУ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. «За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания», — сообщил Собянин в своем официальном telegram-канале. Он также подчеркнул, что московские службы будут оказывать помощь жителям региона столько, сколько потребуется. В Курской области с 6 августа проводятся боевые действия против украинских диверсантов. Это привело к значительным разрушениям и вынужденной эвакуации жителей региона. В связи с этим возникли вопросы о страховых выплатах за причиненный ущерб. Адвокат Светлана Громадская подчеркнула, что важным аспектом в возможности получения компенсации по страховым полисам, является классификация происшествия.