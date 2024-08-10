Собянин: обустроены временные пункты для 20 тысяч жителей Курской области

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
В организации этих пунктов задействованы значительные силы и ресурсы столичного Комплекса городского хозяйства, Сергей Собянин Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Комплекс городского хозяйства Москвы обустроил временные пункты для размещения 20 тысяч жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак ВСУ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

«За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания», — сообщил Собянин в своем официальном telegram-канале. Он также подчеркнул, что московские службы будут оказывать помощь жителям региона столько, сколько потребуется.

В Курской области с 6 августа проводятся боевые действия против украинских диверсантов. Это привело к значительным разрушениям и вынужденной эвакуации жителей региона. В связи с этим возникли вопросы о страховых выплатах за причиненный ущерб. Адвокат Светлана Громадская подчеркнула, что важным аспектом в возможности получения компенсации по страховым полисам, является классификация происшествия.

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Комплекс городского хозяйства Москвы обустроил временные пункты для размещения 20 тысяч жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак ВСУ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. «За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания», — сообщил Собянин в своем официальном telegram-канале. Он также подчеркнул, что московские службы будут оказывать помощь жителям региона столько, сколько потребуется. В Курской области с 6 августа проводятся боевые действия против украинских диверсантов. Это привело к значительным разрушениям и вынужденной эвакуации жителей региона. В связи с этим возникли вопросы о страховых выплатах за причиненный ущерб. Адвокат Светлана Громадская подчеркнула, что важным аспектом в возможности получения компенсации по страховым полисам, является классификация происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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