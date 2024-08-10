ВС РФ вернули контроль над Мартыновкой в Курской области

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ВС РФ вернули контроль над одним из населенных пунктов Курской области
ВС РФ вернули контроль над одним из населенных пунктов Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей. Об этом сообщил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов.

«Наши подразделения при поддержке спецназа „Ахмат“ сегодня с утра зачистили населенный пункт Мартыновка», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. По его словам, ВС РФ взяли населенный пункт под полный контроль.

В Курской области бои продолжаются. В ночь с 9 на 10 августа в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). За ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников. ВС РФ также ввезли в регион танки, экипажи готовы вести огонь по противнику. 

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Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей. Об этом сообщил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов. «Наши подразделения при поддержке спецназа „Ахмат“ сегодня с утра зачистили населенный пункт Мартыновка», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. По его словам, ВС РФ взяли населенный пункт под полный контроль. В Курской области бои продолжаются. В ночь с 9 на 10 августа в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). За ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников. ВС РФ также ввезли в регион танки, экипажи готовы вести огонь по противнику. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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