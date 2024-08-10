ВС РФ вернули контроль над Мартыновкой в Курской области

Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей. Об этом сообщил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов.
«Наши подразделения при поддержке спецназа „Ахмат“ сегодня с утра зачистили населенный пункт Мартыновка», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. По его словам, ВС РФ взяли населенный пункт под полный контроль.
В Курской области бои продолжаются. В ночь с 9 на 10 августа в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). За ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников. ВС РФ также ввезли в регион танки, экипажи готовы вести огонь по противнику.
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