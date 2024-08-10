В Курской области усиливаются бои: карта СВО на 10 августа

НАК: в Белгородской, Брянской и Курской областях вводится режим КТО

10 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ ввезли в Курскую область танки, экипажи готовы вести огонь по противнику Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь с 9 на 10 августа введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) указал на необходимость этих мер для обеспечения безопасности граждан. В Курской область продолжаются бои, за ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников. ВС РФ также ввезли в регион танки, экипажи готовы вести огонь по противнику. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Режим КТО Новость по теме В трех регионах России ввели режим КТО: что это значит, и каковы последствия Из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в ночь 9 на 10 августа в России в Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) указал на необходимость этих мер для обеспечения безопасности граждан и предотвращения террористических угроз из-за действий ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ограничения, связанные с режимом КТО, будут сняты после стабилизации ситуации. Регионы РФ Курская область За ночь над Курской и Ярославской областями сбили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам Минобороны, над Курской областью российские системы ПВО уничтожили 26 летательных аппаратов, над Ярославской — шесть. ВС РФ ударили по ВСУ в приграничном районе Курской области. В Минобороны РФ отметили, что атака велась с помощью фронтового бомбардировщика Су-34. Российский экипаж бил по цели объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Российские войска также уничтожили бронеавтомобиль ВСУ американского производства MaxxPro. По заявлению оборонного ведомства страны, уничтожена военная машина в результате точного удара российского оператора FPV-дрона. В Курскую область прибыли танковые подразделения ВС РФ, готовые к боевой работе и ведению огня по противнику. Экипажи танков заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Белгородская область ВСУ обстреливает село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом заявили в мэрии Белгорода. Власти просят жителей переждать атаку в укрытиях. Ярославская область Украинские военные с помощью БПЛА атаковали Ярославскую область. По словам губернатора региона Михаила Евраева, ВСУ пытались вывести из стоя одно из предприятий региона. Разрушений и пострадавших в результате атаки и ликвидации украинских беспилотников нет. Запорожское направление Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» ВСУ на запорожском направлении. По информации ТАСС, атака велась с помощью новейшего дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82МК2». Херсонское направление Российские снайперы уничтожают украинские БПЛА на Херсонском направлении. По словам командира российской арктической стрелковой роты снайперов с позывным «Сибирь», их работа осуществляется в основном ночью с использованием тепловизионных накидок для защиты от дронов. Вооружение снайперов включает в себя СВД, ВСС и современные снайперские винтовки «Орсис Т-5000» с тепловизионными прицелами, позволяющими поражать цели на расстояниях до 1,5 км в любое время суток и при различных погодных условиях. Покровское направление ВС РФ продвинулись в направлении ключевой трассы Донецк — Красноармейск (Покровск) на покровском направлении. Эта дорога имеет стратегическое значение, так как является основной линией снабжения для украинских группировок в Украинске, Селидове, Новогродовке и других населенных пунктах, включая Карловку. Текущее продвижение российских войск может затруднить логистику ближайших к Красноармейску городов, что осложняет обстановку для ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь с 9 на 10 августа введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) указал на необходимость этих мер для обеспечения безопасности граждан. В Курской область продолжаются бои, за ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников. ВС РФ также ввезли в регион танки, экипажи готовы вести огонь по противнику. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в ночь 9 на 10 августа в России в Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) указал на необходимость этих мер для обеспечения безопасности граждан и предотвращения террористических угроз из-за действий ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ограничения, связанные с режимом КТО, будут сняты после стабилизации ситуации. За ночь над Курской и Ярославской областями сбили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам Минобороны, над Курской областью российские системы ПВО уничтожили 26 летательных аппаратов, над Ярославской — шесть. ВС РФ ударили по ВСУ в приграничном районе Курской области. В Минобороны РФ отметили, что атака велась с помощью фронтового бомбардировщика Су-34. Российский экипаж бил по цели объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Российские войска также уничтожили бронеавтомобиль ВСУ американского производства MaxxPro. По заявлению оборонного ведомства страны, уничтожена военная машина в результате точного удара российского оператора FPV-дрона. В Курскую область прибыли танковые подразделения ВС РФ, готовые к боевой работе и ведению огня по противнику. Экипажи танков заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. ВСУ обстреливает село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом заявили в мэрии Белгорода. Власти просят жителей переждать атаку в укрытиях. Украинские военные с помощью БПЛА атаковали Ярославскую область. По словам губернатора региона Михаила Евраева, ВСУ пытались вывести из стоя одно из предприятий региона. Разрушений и пострадавших в результате атаки и ликвидации украинских беспилотников нет. Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» ВСУ на запорожском направлении. По информации ТАСС, атака велась с помощью новейшего дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82МК2». Российские снайперы уничтожают украинские БПЛА на Херсонском направлении. По словам командира российской арктической стрелковой роты снайперов с позывным «Сибирь», их работа осуществляется в основном ночью с использованием тепловизионных накидок для защиты от дронов. Вооружение снайперов включает в себя СВД, ВСС и современные снайперские винтовки «Орсис Т-5000» с тепловизионными прицелами, позволяющими поражать цели на расстояниях до 1,5 км в любое время суток и при различных погодных условиях. ВС РФ продвинулись в направлении ключевой трассы Донецк — Красноармейск (Покровск) на покровском направлении. Эта дорога имеет стратегическое значение, так как является основной линией снабжения для украинских группировок в Украинске, Селидове, Новогродовке и других населенных пунктах, включая Карловку. Текущее продвижение российских войск может затруднить логистику ближайших к Красноармейску городов, что осложняет обстановку для ВСУ.