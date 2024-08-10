Глава Хакасии отомстил мэру Абакана, устроив демарш в День города

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День Абакана пошел не по плану из-за демарша местных чиновников
День Абакана пошел не по плану из-за демарша местных чиновников Фото:

В Хакасии внутриполитические интриги чуть не сорвали празднование дня Абакана — столицы республики. Подконтрольные губернатору-коммунисту Валентину Коновалову чиновники и муниципалы не пришли на праздничные мероприятия, испортив планы мэра Алексея Лемина (Единая Россия). Источники утверждают, что конфликт между политиками длится ещё с выборов президента. Он усугубился после принятия закона о столичном статусе Абакана.

«Всех руководителей муниципалитетов и министров обзвонили сотрудники республиканского внутрипола накануне празднования и поставили табу на участие в городских мероприятиях. Особенно ожидался приезд представителей министерства спорта Хакасии (было несколько площадок, посвященных Дню физкультурника, который также проходит 10 августа). Министр Сергей Кочан вовсе оказался не в городе. Правительство даже убрало свои баннеры, которые были подготовлены ко дню Абакана», — говорят собеседники URA.RU из политического бомонда Хакасии.

Собеседники агентства объясняют действия Коновалова попыткой отомстить мэру Абакана Лемину. Тот, якобы, нарушил договоренности с коммунистами, которые заключались перед выборами президента. В КПРФ просили Лемина обеспечить высокий результат кандидату от компартии Николаю Харитонову. Тот пообещал, но в итоге слово не сдержал: Харитонов набрал по республике меньше 6%. В КПРФ это обернулось скандалом. 

Обстановка накалилась и после принятия закона о столичном статусе Абакана. Коновалов и его соратники восприняли это как пиар-мероприятие единоросса Лемина перед выборами главы города, которое ударит по региональной казне. Закон позволяет Абакану платить на 5% меньше налогов, что бьет по ресурсам губернатора. Дефицит бюджета республики составляет более 9 млрд рублей. Кроме того, республике необходимо выплачивать 5 миллиардов рублей по коммерческому кредиту.

Противостояние может обернуться скандалами на выборах главы Абакана, а результат становится непредсказуемым. Коммунисты уже нарушили договоренности этой кампании: изначально пообещав отсутствие борьбы за кресло главы города, они выдвинули против Лемина сильного кандидата — бывшего гендиректора компании «Черногорск Газ» и известного в регионе оппозиционера Олега Головченко.

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В Хакасии внутриполитические интриги чуть не сорвали празднование дня Абакана — столицы республики. Подконтрольные губернатору-коммунисту Валентину Коновалову чиновники и муниципалы не пришли на праздничные мероприятия, испортив планы мэра Алексея Лемина (Единая Россия). Источники утверждают, что конфликт между политиками длится ещё с выборов президента. Он усугубился после принятия закона о столичном статусе Абакана. «Всех руководителей муниципалитетов и министров обзвонили сотрудники республиканского внутрипола накануне празднования и поставили табу на участие в городских мероприятиях. Особенно ожидался приезд представителей министерства спорта Хакасии (было несколько площадок, посвященных Дню физкультурника, который также проходит 10 августа). Министр Сергей Кочан вовсе оказался не в городе. Правительство даже убрало свои баннеры, которые были подготовлены ко дню Абакана», — говорят собеседники URA.RU из политического бомонда Хакасии. Собеседники агентства объясняют действия Коновалова попыткой отомстить мэру Абакана Лемину. Тот, якобы, нарушил договоренности с коммунистами, которые заключались перед выборами президента. В КПРФ просили Лемина обеспечить высокий результат кандидату от компартии Николаю Харитонову. Тот пообещал, но в итоге слово не сдержал: Харитонов набрал по республике меньше 6%. В КПРФ это обернулось скандалом.  Обстановка накалилась и после принятия закона о столичном статусе Абакана. Коновалов и его соратники восприняли это как пиар-мероприятие единоросса Лемина перед выборами главы города, которое ударит по региональной казне. Закон позволяет Абакану платить на 5% меньше налогов, что бьет по ресурсам губернатора. Дефицит бюджета республики составляет более 9 млрд рублей. Кроме того, республике необходимо выплачивать 5 миллиардов рублей по коммерческому кредиту. Противостояние может обернуться скандалами на выборах главы Абакана, а результат становится непредсказуемым. Коммунисты уже нарушили договоренности этой кампании: изначально пообещав отсутствие борьбы за кресло главы города, они выдвинули против Лемина сильного кандидата — бывшего гендиректора компании «Черногорск Газ» и известного в регионе оппозиционера Олега Головченко.
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