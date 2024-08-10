Хренин: Лукашенко призвал усилить войска рядом с украинской границей

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Вооруженные силы РФ. stock, ракета, искандер,  stock
Белоруссия усиливает свои войска после атаки ВСУ Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ об усилении группировок, которые находятся Гомельском и Мозырском тактических направлениях, рядом с украинской границей. Об этом заявил глава Минобороны Республики Виктор Хренин.

«Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях», — поделился Виктор Хренин. Его слова приводит «Белта». Он добавил, что на этих направлениях будут развернуты комплексы «Искандер» и реактивные системы «Полонез».

Ранее Лукашенко рассказал, что система ПВО в его стране сбила несколько беспилотников ВСУ. По его словам, такие провокации не останутся без ответа. Все это происходит на фоне вторжения Украины в Курскую область.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ об усилении группировок, которые находятся Гомельском и Мозырском тактических направлениях, рядом с украинской границей. Об этом заявил глава Минобороны Республики Виктор Хренин. «Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях», — поделился Виктор Хренин. Его слова приводит «Белта». Он добавил, что на этих направлениях будут развернуты комплексы «Искандер» и реактивные системы «Полонез». Ранее Лукашенко рассказал, что система ПВО в его стране сбила несколько беспилотников ВСУ. По его словам, такие провокации не останутся без ответа. Все это происходит на фоне вторжения Украины в Курскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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