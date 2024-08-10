Хренин: Лукашенко призвал усилить войска рядом с украинской границей

Белоруссия усиливает свои войска после атаки ВСУФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ об усилении группировок, которые находятся Гомельском и Мозырском тактических направлениях, рядом с украинской границей. Об этом заявил глава Минобороны Республики Виктор Хренин.
«Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях», — поделился Виктор Хренин. Его слова приводит «Белта». Он добавил, что на этих направлениях будут развернуты комплексы «Искандер» и реактивные системы «Полонез».
Ранее Лукашенко рассказал, что система ПВО в его стране сбила несколько беспилотников ВСУ. По его словам, такие провокации не останутся без ответа. Все это происходит на фоне вторжения Украины в Курскую область.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ об усилении группировок, которые находятся Гомельском и Мозырском тактических направлениях, рядом с украинской границей. Об этом заявил глава Минобороны Республики Виктор Хренин. «Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях», — поделился Виктор Хренин. Его слова приводит «Белта». Он добавил, что на этих направлениях будут развернуты комплексы «Искандер» и реактивные системы «Полонез». Ранее Лукашенко рассказал, что система ПВО в его стране сбила несколько беспилотников ВСУ. По его словам, такие провокации не останутся без ответа. Все это происходит на фоне вторжения Украины в Курскую область.