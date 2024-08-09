«Шок для всего города»: похоронили зверски убитую бойцом СВО свердловчанку. Фото

В Богдановиче простились с женщиной, убитой военным с СВО

10 августа 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Татьяну Дульцеву убили вечером 7 августа Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся В Богдановиче (Свердловская область) простились с Татьяной Дульцевой, которую жестоко убил бывший муж — участник СВО Константин Марков. У женщины остались две дочки. На церемонии прощания люди с трудом сдерживали эмоции, передает корреспондент URA.RU. Отпевание прошло в храме Иоанна Богослова. Туда пришли около 100 человек — знакомые, коллеги Татьяны с «Бетонстроя» и близкие. «Татьяна была светлой, доброй, позитивной девушкой. Она всегда приходила на помощь в трудную минуту. Не верю, что такое произошло, это шок для всего города», — сквозь слезы рассказала знакомая погибшей. Всю церемонию рядом с гробом, не сдерживая слез, стояла старшая тринадцатилетняя дочь Татьяны. У женщины также осталась младшая дочка шести лет (ее не было на отпевании). На церемонию пришли около 100 человек Фото: Сергей Бодров © URA.RU У храма также обсуждали, планировал ли Константин Марков преступление. «Ружье у него было наготове. Вышел и сразу выстрелил, без какой-либо жалости, вообще не растерялся», — пересказал корреспонденту местный житель. «Ты должен там лежать!» — в какой-то момент выкрикнул отец усопшей, вероятно, адресуя новому мужу Татьяны — Александру, который был с ней в момент трагедии. Александр никак не отреагировал на эту реплику. Погребение прошло на Старом кладбище (здесь же нашли труп Константина) — рядом с могилой прадедушки Татьяны. «Правильно ты говорил, что тот — придурок (речь про Константина — прим. ред.). Сразу разобрал его. <…> Как мы без тебя, дорогая, будем!» — рыдала мама Татьяны. Новость по теме «Конченый трус»: муж убитой в Богдановиче женщины рассказал, как их расстреливал ее бывший Трагедия произошла вечером 7 августа. Татьяна приехала с Александром (они расписались 2 августа) забрать дочку у бывшей свекрови. Неожиданно из дома вышел Константин и выстрелил в бывшую жену и Александра (он, сидевший в машине, отделался легкими осколочными ранениями). После этого Константин скрылся. Нашли его лишь на следующий день. Удирая от полицейских, он заехал на кладбище и самоубился. Константин приехал в Богданович из зоны СВО в конце июля — в отпуск. С Татьяной он давно разошелся, но надеялся, что отношения возобновятся. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Богдановиче (Свердловская область) простились с Татьяной Дульцевой, которую жестоко убил бывший муж — участник СВО Константин Марков. У женщины остались две дочки. На церемонии прощания люди с трудом сдерживали эмоции, передает корреспондент URA.RU. Отпевание прошло в храме Иоанна Богослова. Туда пришли около 100 человек — знакомые, коллеги Татьяны с «Бетонстроя» и близкие. «Татьяна была светлой, доброй, позитивной девушкой. Она всегда приходила на помощь в трудную минуту. Не верю, что такое произошло, это шок для всего города», — сквозь слезы рассказала знакомая погибшей. Всю церемонию рядом с гробом, не сдерживая слез, стояла старшая тринадцатилетняя дочь Татьяны. У женщины также осталась младшая дочка шести лет (ее не было на отпевании). У храма также обсуждали, планировал ли Константин Марков преступление. «Ружье у него было наготове. Вышел и сразу выстрелил, без какой-либо жалости, вообще не растерялся», — пересказал корреспонденту местный житель. «Ты должен там лежать!» — в какой-то момент выкрикнул отец усопшей, вероятно, адресуя новому мужу Татьяны — Александру, который был с ней в момент трагедии. Александр никак не отреагировал на эту реплику. Погребение прошло на Старом кладбище (здесь же нашли труп Константина) — рядом с могилой прадедушки Татьяны. «Правильно ты говорил, что тот — придурок (речь про Константина — прим. ред.). Сразу разобрал его. <…> Как мы без тебя, дорогая, будем!» — рыдала мама Татьяны. Трагедия произошла вечером 7 августа. Татьяна приехала с Александром (они расписались 2 августа) забрать дочку у бывшей свекрови. Неожиданно из дома вышел Константин и выстрелил в бывшую жену и Александра (он, сидевший в машине, отделался легкими осколочными ранениями). После этого Константин скрылся. Нашли его лишь на следующий день. Удирая от полицейских, он заехал на кладбище и самоубился. Константин приехал в Богданович из зоны СВО в конце июля — в отпуск. С Татьяной он давно разошелся, но надеялся, что отношения возобновятся.