Лукашенко призвал белорусов привыкать к новому президенту

Лукашенко: белорусы должны привыкать, что я не вечный
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Александр Лукашенко призвал граждан страны готовиться к новому президенту Фото:

Жители Белоруссии должны быть готовы к смене президента страны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о новом президентском сроке.

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — заявил Лукашенко изданию «СБ. Беларусь сегодня». Он также отметил, что прежде чем покинуть пост президента он должен оставить своему преемнику «тихую и спокойную» страну. Белорусский глава также предположил, что мог «избаловать» жителей своей страны.

Президентские выборы в Республике Беларусь пройдут в 2025 году. Лукашенко заявил, что готов вновь баллотироваться в президенты.

Белорусский лидер добавил, что на данный момент первостепенная задача — уберечь страну от войны и спокойно разобраться с внутренними проблемами. Ранее Лукашенко говорил об уничтожении дронов со стороны Украины над Белоруссией. Он отметил, что атака ВСУ не останется без ответа.

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Жители Белоруссии должны быть готовы к смене президента страны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о новом президентском сроке. «Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — заявил Лукашенко изданию «СБ. Беларусь сегодня». Он также отметил, что прежде чем покинуть пост президента он должен оставить своему преемнику «тихую и спокойную» страну. Белорусский глава также предположил, что мог «избаловать» жителей своей страны. Президентские выборы в Республике Беларусь пройдут в 2025 году. Лукашенко заявил, что готов вновь баллотироваться в президенты. Белорусский лидер добавил, что на данный момент первостепенная задача — уберечь страну от войны и спокойно разобраться с внутренними проблемами. Ранее Лукашенко говорил об уничтожении дронов со стороны Украины над Белоруссией. Он отметил, что атака ВСУ не останется без ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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