Лукашенко призвал белорусов привыкать к новому президенту

Лукашенко: белорусы должны привыкать, что я не вечный

10 августа 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко призвал граждан страны готовиться к новому президенту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Белоруссии должны быть готовы к смене президента страны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о новом президентском сроке. «Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — заявил Лукашенко изданию «СБ. Беларусь сегодня». Он также отметил, что прежде чем покинуть пост президента он должен оставить своему преемнику «тихую и спокойную» страну. Белорусский глава также предположил, что мог «избаловать» жителей своей страны. Президентские выборы в Республике Беларусь пройдут в 2025 году. Лукашенко заявил, что готов вновь баллотироваться в президенты. Белорусский лидер добавил, что на данный момент первостепенная задача — уберечь страну от войны и спокойно разобраться с внутренними проблемами. Ранее Лукашенко говорил об уничтожении дронов со стороны Украины над Белоруссией. Он отметил, что атака ВСУ не останется без ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Белоруссии должны быть готовы к смене президента страны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о новом президентском сроке. «Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — заявил Лукашенко изданию «СБ. Беларусь сегодня». Он также отметил, что прежде чем покинуть пост президента он должен оставить своему преемнику «тихую и спокойную» страну. Белорусский глава также предположил, что мог «избаловать» жителей своей страны. Президентские выборы в Республике Беларусь пройдут в 2025 году. Лукашенко заявил, что готов вновь баллотироваться в президенты. Белорусский лидер добавил, что на данный момент первостепенная задача — уберечь страну от войны и спокойно разобраться с внутренними проблемами. Ранее Лукашенко говорил об уничтожении дронов со стороны Украины над Белоруссией. Он отметил, что атака ВСУ не останется без ответа.