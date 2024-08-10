Илья Авербух провел мастер-класс для спортсменов ХМАО

В Сургуте (ХМАО) в День физкультурника для юных спортсменов провел мастер-класс олимпийский чемпион Илья Авербух. Он прошел в местном Ледовом дворце спорта, сообщил глава Сургута Максим Слепов.
«Яркое событие субботы. Мастер-класс в Ледовом дворце спорта от олимпийского чемпиона. Амбассадор фигурного катания в России Илья Авербух прибыл в Сургут, чтобы принять участие в Дне физкультурника», — написал Слепов в своем telegram-канале.
Он отметил, что это важное событие для сургутских спортсменов. По мнению главы города, мастер-класс поможет мотивировать юных фигуристов.
Кроме проведения мастер-класса Авербух вместе с Максимом Слеповым посетили несколько городских спортивных арен и сыграли с жителями Сургута в волейбол. Также мэр города обсудил с Ильей Авербухом дальнейшее сотрудничество.
О том, что известный фигурист проведет мастер-класс в Сургуте было известно заранее. Авербух стал одним из двух именитых спортсменов, которых пригласили в ХМАО на празднование Дня физкультурника.
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