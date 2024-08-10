10 августа 2024
09 августа 2024

Илья Авербух провел мастер-класс для спортсменов ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Именитый спортсмен провел-мастер класс в сургутском Ледовом дворце спорта
Именитый спортсмен провел-мастер класс в сургутском Ледовом дворце спорта Фото:

В Сургуте (ХМАО) в День физкультурника для юных спортсменов провел мастер-класс олимпийский чемпион Илья Авербух. Он прошел в местном Ледовом дворце спорта, сообщил глава Сургута Максим Слепов.

«Яркое событие субботы. Мастер-класс в Ледовом дворце спорта от олимпийского чемпиона. Амбассадор фигурного катания в России Илья Авербух прибыл в Сургут, чтобы принять участие в Дне физкультурника», — написал Слепов в своем telegram-канале. 

Он отметил, что это важное событие для сургутских спортсменов. По мнению главы города, мастер-класс поможет мотивировать юных фигуристов.

Кроме проведения мастер-класса Авербух вместе с Максимом Слеповым посетили несколько городских спортивных арен и сыграли с жителями Сургута в волейбол. Также мэр города обсудил с Ильей Авербухом дальнейшее сотрудничество.

Илья Авербух и Максим Слепов сыграли в волейбол с жителями Сургута
Илья Авербух и Максим Слепов сыграли в волейбол с жителями Сургута
Фото:

О том, что известный фигурист проведет мастер-класс в Сургуте было известно заранее. Авербух стал одним из двух именитых спортсменов, которых пригласили в ХМАО на празднование Дня физкультурника. 

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В Сургуте (ХМАО) в День физкультурника для юных спортсменов провел мастер-класс олимпийский чемпион Илья Авербух. Он прошел в местном Ледовом дворце спорта, сообщил глава Сургута Максим Слепов. «Яркое событие субботы. Мастер-класс в Ледовом дворце спорта от олимпийского чемпиона. Амбассадор фигурного катания в России Илья Авербух прибыл в Сургут, чтобы принять участие в Дне физкультурника», — написал Слепов в своем telegram-канале.  Он отметил, что это важное событие для сургутских спортсменов. По мнению главы города, мастер-класс поможет мотивировать юных фигуристов. Кроме проведения мастер-класса Авербух вместе с Максимом Слеповым посетили несколько городских спортивных арен и сыграли с жителями Сургута в волейбол. Также мэр города обсудил с Ильей Авербухом дальнейшее сотрудничество. О том, что известный фигурист проведет мастер-класс в Сургуте было известно заранее. Авербух стал одним из двух именитых спортсменов, которых пригласили в ХМАО на празднование Дня физкультурника. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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