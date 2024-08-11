В ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20%

ЦБ: ключевая ставка может подняться выше 20%, если инфляция не замедлится

11 августа 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Основными факторами для решения о повышении могут стать ухудшение внешних условий и снижение экспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк России допускает повышение ключевой ставки до 20 процентов и выше, если инфляция не замедлится, а инфляционные ожидания населения и бизнеса останутся высокими. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. «Если в ближайшие месяцы сохранятся сомнения в замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий граждан и бизнеса до уровня, необходимого для достижения четырех процентов инфляции в 2025 году, то ставка может быть повышена до 20 процентов и выше», — заявил Заботкин «Российской газете». Он также уточнил о дополнительных рисках, способствующих росту инфляции, такие как серьезное ухудшение внешних условий, снижение экспорта или ограничение возможностей для импорта. Повышение ключевой ставки — это мера, направленная на сдерживание инфляции, но она также может замедлить экономический рост. Более высокие процентные ставки делают кредиты дороже, снижая потребительские и инвестиционные расходы, что в долгосрочной перспективе может оказать тормозящее воздействие на экономику. Ранее ЦБ России повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых, объяснив это необходимостью сдерживания ускоряющейся инфляции, которая превысила апрельские прогнозы. ЦБ РФ отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики позволит снизить инфляцию до 4,0—4,5 процента к 2025 году, и дальнейшее повышение ставки будет обсуждаться на ближайших заседаниях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк России допускает повышение ключевой ставки до 20 процентов и выше, если инфляция не замедлится, а инфляционные ожидания населения и бизнеса останутся высокими. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. «Если в ближайшие месяцы сохранятся сомнения в замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий граждан и бизнеса до уровня, необходимого для достижения четырех процентов инфляции в 2025 году, то ставка может быть повышена до 20 процентов и выше», — заявил Заботкин «Российской газете». Он также уточнил о дополнительных рисках, способствующих росту инфляции, такие как серьезное ухудшение внешних условий, снижение экспорта или ограничение возможностей для импорта. Повышение ключевой ставки — это мера, направленная на сдерживание инфляции, но она также может замедлить экономический рост. Более высокие процентные ставки делают кредиты дороже, снижая потребительские и инвестиционные расходы, что в долгосрочной перспективе может оказать тормозящее воздействие на экономику. Ранее ЦБ России повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых, объяснив это необходимостью сдерживания ускоряющейся инфляции, которая превысила апрельские прогнозы. ЦБ РФ отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики позволит снизить инфляцию до 4,0—4,5 процента к 2025 году, и дальнейшее повышение ставки будет обсуждаться на ближайших заседаниях.