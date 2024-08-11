AMVET: ВСУ должны были идти на Крым вместо Курской области

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Вместо Симферополя ВСУ ведут бои в Курской области, говорится в рассылке AMVET Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины планировали атаковать Крымский полуостров вместо Курской области. Однако идея изначально была обречена на провал, сообщается в рассылке американских военных экспертов AMVET.

«Вместо того, чтобы атаковать Курск, Киев и его западные советники планировали атаковать Крым», — сообщает Pravda.Ru, передавая информацию из рассылки AMVET. Отмечается, что идея изначально была провальной, так как на территории Крыма созданы и стоят минные поля, средства ПВО, также там находятся морпехи и артиллеристы. По данным источника, из-за сильного укрепления территории на полуострове не был введен режим КТО и продолжается туристический сезон.

Политолог Андрей Гусин заявил, что властям Крыма и Кубани стоит не забывать о возможных ударах ВСУ по воздушным целям. Он отметил, что российские средства ПВО не смогут отразить полностью все атаки.

Киев периодические атакует Крым и другие российские территории. Ранее в Севастополе часть американской ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома. До этого средства противовоздушной обороны сбили четыре воздушные цели над городом. Губернатор региона Михаил Развозжаев добавил, что обломок, пробив крышу, застрял на техническом этаже здания, поэтому пострадавших нет.

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Вооруженные силы Украины планировали атаковать Крымский полуостров вместо Курской области. Однако идея изначально была обречена на провал, сообщается в рассылке американских военных экспертов AMVET. «Вместо того, чтобы атаковать Курск, Киев и его западные советники планировали атаковать Крым», — сообщает Pravda.Ru, передавая информацию из рассылки AMVET. Отмечается, что идея изначально была провальной, так как на территории Крыма созданы и стоят минные поля, средства ПВО, также там находятся морпехи и артиллеристы. По данным источника, из-за сильного укрепления территории на полуострове не был введен режим КТО и продолжается туристический сезон. Политолог Андрей Гусин заявил, что властям Крыма и Кубани стоит не забывать о возможных ударах ВСУ по воздушным целям. Он отметил, что российские средства ПВО не смогут отразить полностью все атаки. Киев периодические атакует Крым и другие российские территории. Ранее в Севастополе часть американской ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома. До этого средства противовоздушной обороны сбили четыре воздушные цели над городом. Губернатор региона Михаил Развозжаев добавил, что обломок, пробив крышу, застрял на техническом этаже здания, поэтому пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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