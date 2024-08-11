На Земле фиксируется магнитная буря класса G1

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Началась слабая магнитная буря, заявил синоптик Леус
Началась слабая магнитная буря, заявил синоптик Леус Фото:

Началась магнитная буря, о которой три дня предупреждали метеорологи. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

«И все-таки началась», — заявил Леус, его слова приводит MK.RU. Незначительная буря класса G1 началась в 17 часов по московскому времени. Утром были замечены попытки геомагнитного поля достичь уровня в пять единиц по Кр-индексу. Эти данные соответствуют слабой магнитной буре.

Ранее сообщалось, что Землю накроют мощные магнитные бури класса G1 и G2. Такие данные приводила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. В Министерстве здравоохранения сообщили о росте числа смертей, наблюдаемых в период магнитных бурь, передает Pravda.ru.

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Началась магнитная буря, о которой три дня предупреждали метеорологи. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. «И все-таки началась», — заявил Леус, его слова приводит MK.RU. Незначительная буря класса G1 началась в 17 часов по московскому времени. Утром были замечены попытки геомагнитного поля достичь уровня в пять единиц по Кр-индексу. Эти данные соответствуют слабой магнитной буре. Ранее сообщалось, что Землю накроют мощные магнитные бури класса G1 и G2. Такие данные приводила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. В Министерстве здравоохранения сообщили о росте числа смертей, наблюдаемых в период магнитных бурь, передает Pravda.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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