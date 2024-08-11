На Земле фиксируется магнитная буря класса G1

Началась магнитная буря, о которой три дня предупреждали метеорологи. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.
«И все-таки началась», — заявил Леус, его слова приводит MK.RU. Незначительная буря класса G1 началась в 17 часов по московскому времени. Утром были замечены попытки геомагнитного поля достичь уровня в пять единиц по Кр-индексу. Эти данные соответствуют слабой магнитной буре.
Ранее сообщалось, что Землю накроют мощные магнитные бури класса G1 и G2. Такие данные приводила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. В Министерстве здравоохранения сообщили о росте числа смертей, наблюдаемых в период магнитных бурь, передает Pravda.ru.
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