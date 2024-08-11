11 августа 2024

Балицкий заявил о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара. Видео

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
Охладительные системы ЗАЭС загорелись после обстрела ВСУ Запорожской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) загорелись охладительных системы. Это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», — подчеркнул Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что радиационный фон вокруг объекта в норме.

По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией возгорания. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для населения и работы станции, добавил Балицкий.

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На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) загорелись охладительных системы. Это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», — подчеркнул Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что радиационный фон вокруг объекта в норме. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией возгорания. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для населения и работы станции, добавил Балицкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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