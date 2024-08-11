Балицкий заявил о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара. Видео

12 августа 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Охладительные системы ЗАЭС загорелись после обстрела ВСУ Запорожской области Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) загорелись охладительных системы. Это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», — подчеркнул Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что радиационный фон вокруг объекта в норме. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией возгорания. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для населения и работы станции, добавил Балицкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) загорелись охладительных системы. Это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», — подчеркнул Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что радиационный фон вокруг объекта в норме. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией возгорания. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для населения и работы станции, добавил Балицкий.