На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) загорелись охладительных системы. Это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», — подчеркнул Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что радиационный фон вокруг объекта в норме.
По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией возгорания. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для населения и работы станции, добавил Балицкий.
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На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) загорелись охладительных системы. Это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», — подчеркнул Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что радиационный фон вокруг объекта в норме. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией возгорания. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для населения и работы станции, добавил Балицкий.