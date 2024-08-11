11 августа 2024

Раненый Поддубный отказался от обезболивающего

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате покушения в Курской области, отказался от обезболивающих и просил лишь связаться с женой. Об этом сообщили мужчины, оказавшие ему помощь после нападения.

«Я сначала думал, что это военный. Говорю: 'Как это случилось, что произошло?' Он отвечает: 'Ничего не помню, ничего не помню'. Видимо, из-за боли не особо мог отвечать на вопросы», — рассказал Николай Рыльский, один из тех, кто пришел на помощь Поддубному, в беседе с kp.ru.

Спасатели доставили Поддубного сначала в Большесолдатскую районную больницу, где не оказалось медиков, а затем — в медпункт добровольцев. Поддубный был сильно обожжен и окровавлен, но смог попросить связаться с семьей. Сейчас состояние журналиста стабилизировалось, и он уже дал первое интервью после инцидента.

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Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате покушения в Курской области, отказался от обезболивающих и просил лишь связаться с женой. Об этом сообщили мужчины, оказавшие ему помощь после нападения. «Я сначала думал, что это военный. Говорю: 'Как это случилось, что произошло?' Он отвечает: 'Ничего не помню, ничего не помню'. Видимо, из-за боли не особо мог отвечать на вопросы», — рассказал Николай Рыльский, один из тех, кто пришел на помощь Поддубному, в беседе с kp.ru. Спасатели доставили Поддубного сначала в Большесолдатскую районную больницу, где не оказалось медиков, а затем — в медпункт добровольцев. Поддубный был сильно обожжен и окровавлен, но смог попросить связаться с семьей. Сейчас состояние журналиста стабилизировалось, и он уже дал первое интервью после инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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