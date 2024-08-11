Раненый Поддубный отказался от обезболивающего

12 августа 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате покушения в Курской области, отказался от обезболивающих и просил лишь связаться с женой. Об этом сообщили мужчины, оказавшие ему помощь после нападения. «Я сначала думал, что это военный. Говорю: 'Как это случилось, что произошло?' Он отвечает: 'Ничего не помню, ничего не помню'. Видимо, из-за боли не особо мог отвечать на вопросы», — рассказал Николай Рыльский, один из тех, кто пришел на помощь Поддубному, в беседе с kp.ru. Спасатели доставили Поддубного сначала в Большесолдатскую районную больницу, где не оказалось медиков, а затем — в медпункт добровольцев. Поддубный был сильно обожжен и окровавлен, но смог попросить связаться с семьей. Сейчас состояние журналиста стабилизировалось, и он уже дал первое интервью после инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате покушения в Курской области, отказался от обезболивающих и просил лишь связаться с женой. Об этом сообщили мужчины, оказавшие ему помощь после нападения. «Я сначала думал, что это военный. Говорю: 'Как это случилось, что произошло?' Он отвечает: 'Ничего не помню, ничего не помню'. Видимо, из-за боли не особо мог отвечать на вопросы», — рассказал Николай Рыльский, один из тех, кто пришел на помощь Поддубному, в беседе с kp.ru. Спасатели доставили Поддубного сначала в Большесолдатскую районную больницу, где не оказалось медиков, а затем — в медпункт добровольцев. Поддубный был сильно обожжен и окровавлен, но смог попросить связаться с семьей. Сейчас состояние журналиста стабилизировалось, и он уже дал первое интервью после инцидента.