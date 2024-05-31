Грузия ввела новое требование для въезда россиян

Власти Грузии сделали медицинскую страховку обязательной для въезда иностранцев

01 июня 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Медицинская страховку будет действовать на протяжении всего времени пребывания в Грузии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Каждый иностранец при въезде в Грузию с 1 июня должен иметь медицинскую страховку, которая будет действовать на протяжении всего времени пребывания в стране. Об этом сообщается на сайте МИД России. «Для иностранных граждан медицинское обслуживание в Грузии платное. В связи с этим гражданам Российской Федерации целесообразно иметь медицинскую страховку. С 1 июня 2024 года наличие медицинской страховки при въезде в Грузию является обязательным», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В мае национальный перевозчик Грузии Georgian Airways получил разрешение на полеты между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю, пишет RT. Ранее Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Для граждан РФ действует безвизовый режим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый иностранец при въезде в Грузию с 1 июня должен иметь медицинскую страховку, которая будет действовать на протяжении всего времени пребывания в стране. Об этом сообщается на сайте МИД России. «Для иностранных граждан медицинское обслуживание в Грузии платное. В связи с этим гражданам Российской Федерации целесообразно иметь медицинскую страховку. С 1 июня 2024 года наличие медицинской страховки при въезде в Грузию является обязательным», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В мае национальный перевозчик Грузии Georgian Airways получил разрешение на полеты между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю, пишет RT. Ранее Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Для граждан РФ действует безвизовый режим.