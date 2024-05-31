31 мая 2024

Грузия ввела новое требование для въезда россиян

Власти Грузии сделали медицинскую страховку обязательной для въезда иностранцев
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Медицинская страховку будет действовать на протяжении всего времени пребывания в Грузии Фото:

Каждый иностранец при въезде в Грузию с 1 июня должен иметь медицинскую страховку, которая будет действовать на протяжении всего времени пребывания в стране. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Для иностранных граждан медицинское обслуживание в Грузии платное. В связи с этим гражданам Российской Федерации целесообразно иметь медицинскую страховку. С 1 июня 2024 года наличие медицинской страховки при въезде в Грузию является обязательным», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В мае национальный перевозчик Грузии Georgian Airways получил разрешение на полеты между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю, пишет RT. Ранее Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Для граждан РФ действует безвизовый режим.

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Каждый иностранец при въезде в Грузию с 1 июня должен иметь медицинскую страховку, которая будет действовать на протяжении всего времени пребывания в стране. Об этом сообщается на сайте МИД России. «Для иностранных граждан медицинское обслуживание в Грузии платное. В связи с этим гражданам Российской Федерации целесообразно иметь медицинскую страховку. С 1 июня 2024 года наличие медицинской страховки при въезде в Грузию является обязательным», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В мае национальный перевозчик Грузии Georgian Airways получил разрешение на полеты между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю, пишет RT. Ранее Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Для граждан РФ действует безвизовый режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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