Появилось видео с тренером из Екатеринбурга, показавшим член перед девочкой в подъезде

Тренер из Екатеринбурга, снявший штаны перед ребенком, следил за ним

12 августа 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 20 июля в подъезде на Шевченко, 237 в Анапе Фото: Илья Московец © URA.RU В социальных сетях появилось видео, где видно, как тренер Алексей Сушко из Екатеринбурга напугал ребенка в Анапе. Он последовал за девочкой в подъезд, где снял перед ней штаны и показал половой орган. По словам местных жителей, мужчину не в первый раз видели в том районе, где он совершил преступление. «Девочка ждала подружку погулять, детям 11-12 лет, гуляют возле дома. Мужчина какое-то время стоял наблюдал неподалеку от подъезда за одной девочкой, она, когда заметила, забежала и спряталась под лестницей, следом за ней влетает мужик. Слава Богу, его спугнула дверь открывающаяся, как раз подружка вышла, слышит шорох, поворачивается и видит картину, как этот мужик уже снял трусы и стоит голый, девочки успели убежать», — сообщает подписчик telegram-канала «ПВА 18+». Ранее Сушко отсидел срок за мастурбацию при девочке в одном из спортивных клубов Екатеринбурга. В июле 2024 года он попался на повторном нарушении, но уже в Анапе. Сейчас мужчина находится под стражей, ему вменяют насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В социальных сетях появилось видео, где видно, как тренер Алексей Сушко из Екатеринбурга напугал ребенка в Анапе. Он последовал за девочкой в подъезд, где снял перед ней штаны и показал половой орган. По словам местных жителей, мужчину не в первый раз видели в том районе, где он совершил преступление. «Девочка ждала подружку погулять, детям 11-12 лет, гуляют возле дома. Мужчина какое-то время стоял наблюдал неподалеку от подъезда за одной девочкой, она, когда заметила, забежала и спряталась под лестницей, следом за ней влетает мужик. Слава Богу, его спугнула дверь открывающаяся, как раз подружка вышла, слышит шорох, поворачивается и видит картину, как этот мужик уже снял трусы и стоит голый, девочки успели убежать», — сообщает подписчик telegram-канала «ПВА 18+». Ранее Сушко отсидел срок за мастурбацию при девочке в одном из спортивных клубов Екатеринбурга. В июле 2024 года он попался на повторном нарушении, но уже в Анапе. Сейчас мужчина находится под стражей, ему вменяют насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).