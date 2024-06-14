На ЧЭМК нашли замену гендиректору, арестованному за сексуальные связи с несовершеннолетними

Исполняющим обязанности гендиректора ЧЭМК стал Владимир Иванченко

14 июня 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Решением Совета директоров Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и. о. генерального директора назначен заместитель гендиректора, директор по производству Владимир Иванченко. Об этом URA.RU 14 июня сообщили в пресс-службе АО «ЧЭМК». Решение принято после того, как был задержан гендиректор Павел Ходоровский по обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетними. «Состоялось заседание Совета директоров АО „ЧЭМК“. Принято решение назначить и.о генерального директора Иванченко Владимира Николаевича», — заявили в пресс-службе. Иванченко родился в 1964 году в Орске. В 1990 году окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института. В этом же году поступил работать на ЧЭМК, мастером в плавильном цехе № 2 ферросплавного производства. Общий стаж его работы на ЧЭМК насчитывает 34 года. В статусе заместителя генерального директора трудится с 2012 года. 72-летнего Ходоровского задержали 11 июня рано утром в его коттедже, силовикам пришлось ломать двери. Ему инкриминируется совершение преступления по статье 135 УК РФ («Развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста»). В телефоне Ходоровского найдены фото и видео, на которых сняты моменты сексуальной связи с девушками-подростками. Решением Центрального районного суда Челябинска Ходоровский взят под стражу на два месяца. Также арестована 22-летняя сутенерша, которая поставляла Ходоровскому несовершеннолетних. Момент ее задержания попал на видео.