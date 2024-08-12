Дом в поселке Киолим Челябинской области, который унесло водой во время прорыва дамбы в конце июля, возвращают на прежнее место. Как сообщили URA.RU 12 августа в пресс-службе мэрии Карабаша, для проведения операции пришлось привлечь два спецавтомобиля «Урал».
«Силами войсковой части дом удалось привести в движение с помощью военных „Уралов“. Операция растянется на два дня. Предстоит транспортировка дома через протоку и отсыпка места установки щебнем», — сообщили URA.RU в мэрии.
После установки начнется восстановление жилья. Верхний этаж дома при затоплении не пострадал, на первом этаже еще предстоит оценка состояния пола. Во время затопления Киолима дом, в котором находилась женщина с двумя детьми и собаками, унесло на полкилометра. Семья, к счастью, не пострадала. Каркасное строение пронесло через кусты и поле, остановить его смогла лишь лесополоса.
Киолим затопило 26 июля. Из-за сильных дождей в населенном пункте прорвало дамбу. Вода ушла уже к утру, однако режим ЧС в Карабаше сохранялся на протяжении нескольких дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!