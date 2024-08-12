Дом, унесенный водой вместе женщиной и детьми под Карабашом, вернули на место. Видео

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Установка дома, который унесло во время паводка, займет два дня
Установка дома, который унесло во время паводка, займет два дня Фото:

Дом в поселке Киолим Челябинской области, который унесло водой во время прорыва дамбы в конце июля, возвращают на прежнее место. Как сообщили URA.RU 12 августа в пресс-службе мэрии Карабаша, для проведения операции пришлось привлечь два спецавтомобиля «Урал».

«Силами войсковой части дом удалось привести в движение с помощью военных „Уралов“. Операция растянется на два дня. Предстоит транспортировка дома через протоку и отсыпка места установки щебнем», — сообщили URA.RU в мэрии.

После установки начнется восстановление жилья. Верхний этаж дома при затоплении не пострадал, на первом этаже еще предстоит оценка состояния пола. Во время затопления Киолима дом, в котором находилась женщина с двумя детьми и собаками, унесло на полкилометра. Семья, к счастью, не пострадала. Каркасное строение пронесло через кусты и поле, остановить его смогла лишь лесополоса.

Киолим затопило 26 июля. Из-за сильных дождей в населенном пункте прорвало дамбу. Вода ушла уже к утру, однако режим ЧС в Карабаше сохранялся на протяжении нескольких дней.

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Дом в поселке Киолим Челябинской области, который унесло водой во время прорыва дамбы в конце июля, возвращают на прежнее место. Как сообщили URA.RU 12 августа в пресс-службе мэрии Карабаша, для проведения операции пришлось привлечь два спецавтомобиля «Урал». «Силами войсковой части дом удалось привести в движение с помощью военных „Уралов“. Операция растянется на два дня. Предстоит транспортировка дома через протоку и отсыпка места установки щебнем», — сообщили URA.RU в мэрии. После установки начнется восстановление жилья. Верхний этаж дома при затоплении не пострадал, на первом этаже еще предстоит оценка состояния пола. Во время затопления Киолима дом, в котором находилась женщина с двумя детьми и собаками, унесло на полкилометра. Семья, к счастью, не пострадала. Каркасное строение пронесло через кусты и поле, остановить его смогла лишь лесополоса. Киолим затопило 26 июля. Из-за сильных дождей в населенном пункте прорвало дамбу. Вода ушла уже к утру, однако режим ЧС в Карабаше сохранялся на протяжении нескольких дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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