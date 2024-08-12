Главе СК доложат о деле екатеринбурженок, сбивших на самокате коляску с ребенком

Председатель СКР Александр Бастрыкин требует доклад о ходе расследования инцидента, в котором две несовершеннолетние девушки на самокате, пролетев на красный свет, сбили коляску с ребенком и скрылись в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Следователи СКР уже начали проверку.
Авария случилась днем 9 августа на перекрестке Куйбышева — Шейнкмана. Две девушки на электросамокате сбили коляску. Сотрудники ГАИ устанавливают личности нарушительниц ПДД и советуют им добровольно явиться в отдел полиции.
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