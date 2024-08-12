Происшествия Главе СК доложат о деле екатеринбурженок, сбивших на самокате коляску с ребенком 12 августа 2024 в 20:08 Размер текста - 17 + Бастрыкин запросил доклад об установленных обстоятельствах дела Фото: Следственный комитет РФ Председатель СКР Александр Бастрыкин требует доклад о ходе расследования инцидента, в котором две несовершеннолетние девушки на самокате, пролетев на красный свет, сбили коляску с ребенком и скрылись в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Следователи СКР уже начали проверку. Авария случилась днем 9 августа на перекрестке Куйбышева — Шейнкмана. Две девушки на электросамокате сбили коляску. Сотрудники ГАИ устанавливают личности нарушительниц ПДД и советуют им добровольно явиться в отдел полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель СКР Александр Бастрыкин требует доклад о ходе расследования инцидента, в котором две несовершеннолетние девушки на самокате, пролетев на красный свет, сбили коляску с ребенком и скрылись в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Следователи СКР уже начали проверку. Авария случилась днем 9 августа на перекрестке Куйбышева — Шейнкмана. Две девушки на электросамокате сбили коляску. Сотрудники ГАИ устанавливают личности нарушительниц ПДД и советуют им добровольно явиться в отдел полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям