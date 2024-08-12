Власти ХМАО выделили деньги на выплаты пострадавшим от паводка

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Жители ХМАО, пострадавшие от паводка, получат по 100 тысяч рублей из резервного фонда
Жители ХМАО, пострадавшие от паводка, получат по 100 тысяч рублей из резервного фонда Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

Власти ХМАО выделят 50 миллионов рублей из резервного фонда жителям, пострадавшим от паводка в 2024 году. Сумма была утверждена на заседании окружного правительства. 

«Выделить Департаменту соцразвития бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства ХМАО для предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим в результате негативного воздействия паводковых вод в весенне-летний период 2024 года, в размере 50 500 тыс. рублей. Предоставить единовременную денежную выплату гражданам в размере 100 тыс. рублей на каждого», — указано в документах окружного правительства, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.

 Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) выплатили почти четыре миллиона рублей пострадавшим от паводка жителям. Заявление на предоставление материальной помощи подали 147 человек.

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Власти ХМАО выделят 50 миллионов рублей из резервного фонда жителям, пострадавшим от паводка в 2024 году. Сумма была утверждена на заседании окружного правительства.  «Выделить Департаменту соцразвития бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства ХМАО для предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим в результате негативного воздействия паводковых вод в весенне-летний период 2024 года, в размере 50 500 тыс. рублей. Предоставить единовременную денежную выплату гражданам в размере 100 тыс. рублей на каждого», — указано в документах окружного правительства, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.  Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) выплатили почти четыре миллиона рублей пострадавшим от паводка жителям. Заявление на предоставление материальной помощи подали 147 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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