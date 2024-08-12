В клане экс-мэра Сургута Филатова начались чистки: в отставку подал вице-мэр

Вице-мэр Сургута (ХМАО) по внутренней политике Михаил Гуменюк покинул пост. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.
«Для Михаила Антоновича Гуменюка 13 августа — последний рабочий день в должности заместителя главы города. Он уходит по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В качестве заместителя главы Михаил Антонович курировал сферу обеспечения деятельности главы и администрации города с марта 2021 года», — указано на сайте.
Источники URA.RU считают, что его отставка — первая в череде будущих зачисток так называемого лангепасского клана мэрии. Ставленник экс-главы города Андрея Филатова, отвечающий за внутреннюю политику, пиар и кадры, проработал в этой должности с 2021 года.
Стаж муниципальной службы чиновника — более 23 лет. До прихода в администрацию Сургута около 20 лет работал заместителем главы города Лангепаса. Гуменюк был доверенным лицом экс-мэра Андрея Филатова, но, как говорят источники агентства, после смены градоначальника новый глава Максим Слепов планирует назначить на ключевой пост куратора внутренней политики свою креатуру. Консультации по кандидатам еще идут.
Ранее URA.RU публиковало список потенциальных сменщиков Гуменюка. В шорт-листе оказалось три кандидатуры, окончательный выбор будет сделан до конца августа.
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