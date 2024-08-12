В ЯНАО появилось больше детей: количество семей получивших маткапитал увеличилось на 10%

В ЯНАО выросло число получателей регионального маткапитала. Как сообщили URA.RU в окружном депсоцзащиты, за первое полугодие 2024 года , семей, получивших выплату при рождении детей, увеличилось более чем на 100.
«Прирост выдачи маткапитала по сравнению с аналогичным периодом 2023 года есть. За первое полугодие 2023 года маткапитал получили более 900 семей, за тот же период 2024 года — более 1000», — сообщил представитель департамента социальной защиты ЯНАО корреспонденту URA.RU.
Сотрудник напомнил, что поддержка семей при рождении ребенка в округе существует более 10 лет. За все время действия программы власти ЯНАО выдали порядка 30 тысяч денежных сертификатов.
«В ЯНАО материнский капитал является самой большой региональной выплатой. На второго ребенка в регионе делают выплату в размере 150 тысяч рублей, а на третьего — 500 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба.
Получить маткапитал при рождении детей можно, если семья прожила на Ямале более года. На выплату претендуют также лица, которые ранее родили или усыновили третьего ребенка до 2019 года, но не имели условий постоянного проживания в ЯНАО — теперь, если у них есть регистрация и они прожили не менее одного года в округе, они имеют право обратиться за семейным капиталом.
На что можно потратить материнский (семейный) капитал?
- Улучшить жилищные условия: ямальцы могут вложить средства на покупку квартиры или возведение своего дома.
- Получить медицинскую помощь: с января 2024 года маткапитал можно направить на получение медпомощи по всей стране, независимо от наличия исследования или услуги в полисе ОМС.
Как оформить материнский капитал?
- Оформить заявление на выплату через Госуслуги;
- прийти в МФЦ;
- направить пакет документов через Почту России в муниципальный центр соцзащиты населения.
Также региональная мера поддержки многодетных семей предусматривает получение чумового капитала. Ранее редакция URA.RU сообщила, что в ЯНАО за три года около 300 семей тундровиков воспользовались данной поддержкой.
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