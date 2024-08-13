Экоактивист Ефимов назвал причины наводнения в Еманжелинске

Потоп в Еманжелинске начался из-за перекрытого бизнесменом канала

13 августа 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Бизнесмен взял в аренду землю и засыпал канал для организации охоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной большого наводнения в Еманжелинске Челябинской области стал перекрытый канал между озерами Дуванкуль и Большой Сарыкуль. Это сделал бизнесмен для поднятия воды во втором озере и организации охоты в местах гнездования краснокнижных животных, сообщил URA.RU экоактивист Сергей Ефимов. «Канал, который оказался в частных руках, служил как гидротехническое сооружение для регулирования уровня воды естественным способом. Более того, еще в середине 90-х годов на работу сооружения выделялись бюджетные средства для того, чтобы не допустить подтопления Еманжелинска», — рассказал Ефимов. По данным активиста, подтопление города и окрестностей можно было снизить и избежать столь большого ущерба, если бы канал, построенный в 1952 году по указу Сталина, работал и не оказался в частных руках. По данным экоактивиста, в региональном минсельхозе ранее поручали администрациям двух районов, где находятся озера, провести межевание земель под каналом и поставить его на баланс муниципалитета. Но администрация Еткульского района отдала канал в аренду в качестве земли сельско-хозяйственного назначения бизнесмену. Он засыпал сток воды в озеро Дуванкуль строительным мусором и отходами, в результате озеро начало мелеть, а популяция краснокнижных птиц — стремительно падать. Ефимов заявил, что прокуратура совместно с Россельхознадзором, Ростехнадзором и представителями регионального минэкологии провели выездную проверку, где подтвердилась эта информация. По его данным, в результате было возбуждено административное дело по статье 8.7 части 2 КоАП, бизнесмену грозит штраф в размере от 400 до 700 тысяч рублей, а также расторжение договора аренды. Ефимов просит главу Следственного комитета РФ взять на контроль данную ситуацию и провести проверку. Местные жители уже несколько лет подряд сообщают о постепенном обмелении озера Дуванкуль, из-за которого страдают гнездящиеся там краснокнижные птицы: кудрявые пеликаны, лебеди шипуны и крикуны, а также утка савка. Как рассказал президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян, птицы перелетают на соседнее озеро Большой Сарыкуль, где организована охота. Власти Еткульского и Увельского районов игнорируют жалобы жителей. Подтопление Еманжелинска и окрестных поселков началось после сильных и продолжительных ливней, которые обрушились на территорию региона 26 июля. В результате оказались затоплены многоквартирные и частные дома, а также земельные участки, был объявлен режим ЧС. Сотни жителей потеряли урожай и имущество, устранение последствий ведется до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной большого наводнения в Еманжелинске Челябинской области стал перекрытый канал между озерами Дуванкуль и Большой Сарыкуль. Это сделал бизнесмен для поднятия воды во втором озере и организации охоты в местах гнездования краснокнижных животных, сообщил URA.RU экоактивист Сергей Ефимов. «Канал, который оказался в частных руках, служил как гидротехническое сооружение для регулирования уровня воды естественным способом. Более того, еще в середине 90-х годов на работу сооружения выделялись бюджетные средства для того, чтобы не допустить подтопления Еманжелинска», — рассказал Ефимов. По данным активиста, подтопление города и окрестностей можно было снизить и избежать столь большого ущерба, если бы канал, построенный в 1952 году по указу Сталина, работал и не оказался в частных руках. По данным экоактивиста, в региональном минсельхозе ранее поручали администрациям двух районов, где находятся озера, провести межевание земель под каналом и поставить его на баланс муниципалитета. Но администрация Еткульского района отдала канал в аренду в качестве земли сельско-хозяйственного назначения бизнесмену. Он засыпал сток воды в озеро Дуванкуль строительным мусором и отходами, в результате озеро начало мелеть, а популяция краснокнижных птиц — стремительно падать. Ефимов заявил, что прокуратура совместно с Россельхознадзором, Ростехнадзором и представителями регионального минэкологии провели выездную проверку, где подтвердилась эта информация. По его данным, в результате было возбуждено административное дело по статье 8.7 части 2 КоАП, бизнесмену грозит штраф в размере от 400 до 700 тысяч рублей, а также расторжение договора аренды. Ефимов просит главу Следственного комитета РФ взять на контроль данную ситуацию и провести проверку. Местные жители уже несколько лет подряд сообщают о постепенном обмелении озера Дуванкуль, из-за которого страдают гнездящиеся там краснокнижные птицы: кудрявые пеликаны, лебеди шипуны и крикуны, а также утка савка. Как рассказал президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян, птицы перелетают на соседнее озеро Большой Сарыкуль, где организована охота. Власти Еткульского и Увельского районов игнорируют жалобы жителей. Подтопление Еманжелинска и окрестных поселков началось после сильных и продолжительных ливней, которые обрушились на территорию региона 26 июля. В результате оказались затоплены многоквартирные и частные дома, а также земельные участки, был объявлен режим ЧС. Сотни жителей потеряли урожай и имущество, устранение последствий ведется до сих пор.