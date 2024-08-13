Клава Кока дебютировала в кино — с подачи команды Светлакова

Светлаков снимает фильм «Звезды в Сибири» с Клавой Кокой и Дмитрием Брекоткиным

13 августа 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Клава Кока сыграет саму себя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) из Екатеринбурга первые дебютировала в художественном кино — звезда примерила на себя роль в новом новогоднем фильме «Звезды в Сибири». Производством картины занимается киностудия шоумена Сергея Светлакова SVERDЛOVSK. Вместе с исполнительницей снялись участник «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, шоумен Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. «Вообще это мой актерский дебют в большом художественном фильме. И сразу же роль не второго плана, а одна из ведущих. Поэтому, с одной стороны, я волнуюсь, а с другой — мне очень приятна поддержка коллег, особенно Сережи Светлакова. Когда был мой первый съемочный день, он отправил букетик и нашу совместную фотку со съемок и пожелал удачи в съемочном дне», — поделилась Клава Кока. В основе сюжета — история крупной компании из Сибири, которая пригласила на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Но вместо города артистов увозят из аэропорта в маленькую деревню, где их встречает глава местного сельсовета. В провинции звезд ждут различные испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки. Дмитрий Брекоткин подчеркнул, что фильм «Звезды в Сибири» будет похож на классическую новогоднюю сказку и должен зацепить зрителей актерской игрой знаменитостей. «Звездный состав у нас разнообразный, кого-то я видел в первый раз, кого-то давно не видел. Сценарно так придумано, что есть два поколения: от совсем молодежи до ветеранов. Работав на площадке, я наблюдаю за другими актерами, и понимаю, какой же я «олдскульный» чувак!»», — рассказал Брекоткин. Режиссером фильма стал Илья Фарфель («Короче» с Борисом Дергачевым, «Война семей» с Александром Робаком), продюсеры студии SVERDЛOVSK — Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев. Фильм будет показан в широком прокате, но конкретная дата пока не называется. Ранее студия SVERDLOVSK и телеканал ТНТ анонсировали, что приступили к съемкам второго сезона комедийного сериала «Казачок» с Алексеем Лукиным, Алексеем Кравченко и Максимом Белбородовым. Первая часть вышла 1 апреля 2024 года. По сюжету главный герой случайно провалился в колодец и оказался в прошлом — в казачьей станице XVII века, где ему предстояло взглянуть глазами современного человека на прошлое, а глазами казака — на гаджеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) из Екатеринбурга первые дебютировала в художественном кино — звезда примерила на себя роль в новом новогоднем фильме «Звезды в Сибири». Производством картины занимается киностудия шоумена Сергея Светлакова SVERDЛOVSK. Вместе с исполнительницей снялись участник «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, шоумен Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. «Вообще это мой актерский дебют в большом художественном фильме. И сразу же роль не второго плана, а одна из ведущих. Поэтому, с одной стороны, я волнуюсь, а с другой — мне очень приятна поддержка коллег, особенно Сережи Светлакова. Когда был мой первый съемочный день, он отправил букетик и нашу совместную фотку со съемок и пожелал удачи в съемочном дне», — поделилась Клава Кока. В основе сюжета — история крупной компании из Сибири, которая пригласила на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Но вместо города артистов увозят из аэропорта в маленькую деревню, где их встречает глава местного сельсовета. В провинции звезд ждут различные испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки. Дмитрий Брекоткин подчеркнул, что фильм «Звезды в Сибири» будет похож на классическую новогоднюю сказку и должен зацепить зрителей актерской игрой знаменитостей. «Звездный состав у нас разнообразный, кого-то я видел в первый раз, кого-то давно не видел. Сценарно так придумано, что есть два поколения: от совсем молодежи до ветеранов. Работав на площадке, я наблюдаю за другими актерами, и понимаю, какой же я «олдскульный» чувак!»», — рассказал Брекоткин. Режиссером фильма стал Илья Фарфель («Короче» с Борисом Дергачевым, «Война семей» с Александром Робаком), продюсеры студии SVERDЛOVSK — Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев. Фильм будет показан в широком прокате, но конкретная дата пока не называется. Ранее студия SVERDLOVSK и телеканал ТНТ анонсировали, что приступили к съемкам второго сезона комедийного сериала «Казачок» с Алексеем Лукиным, Алексеем Кравченко и Максимом Белбородовым. Первая часть вышла 1 апреля 2024 года. По сюжету главный герой случайно провалился в колодец и оказался в прошлом — в казачьей станице XVII века, где ему предстояло взглянуть глазами современного человека на прошлое, а глазами казака — на гаджеты.