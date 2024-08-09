Светлаков приступил к съемкам продолжения исторической комедии со звездным составом

Команда Сергея Светлакова снимает второй сезон сериала «Казачок» на ТНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Сергея Светлакова журналисту информационного агентства URA.RU. 21 февраля 2024. Москва, светлаков сергей
На съемки Светлаков пригласил звездных артистов Фото:

Студия SVERDLOVSK во главе с Сергеем Светлаковым и телеканал ТНТ приступили к съемкам второго сезона комедийного сериала «Казачок» с Алексеем Лукиным, Алексеем Кравченко и Максимом Белбородовым. В новой части главному герою предстоит сделать сложный выбор, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Второй сезон будет намного масштабнее. Степа [главный герой] снова отправится в прошлое, где встретится со своими друзьями. Но в этом сезоне у него задача посложнее — нужно спасать Михаила Федоровича Романова, первого царя из новой династии, которому угрожает опасность в лице Назара и польской ведьмы», — сказал Лукин. Он отметил, что Степе также предстоит разобраться с личной жизнью.

Первая часть хитового сериала вышла 1 апреля. Съемки длились около двух месяцев, и за это время некоторые члены команды настолько успели полюбить съемочную площадку, что даже на ней ночевали. Тогда главный герой случайно провалился в колодец и оказался в прошлом — в казачьей станице XVII века, где ему предстояло взглянуть глазами современного человека на прошлое, а глазами казака — на гаджеты.

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Студия SVERDLOVSK во главе с Сергеем Светлаковым и телеканал ТНТ приступили к съемкам второго сезона комедийного сериала «Казачок» с Алексеем Лукиным, Алексеем Кравченко и Максимом Белбородовым. В новой части главному герою предстоит сделать сложный выбор, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. «Второй сезон будет намного масштабнее. Степа [главный герой] снова отправится в прошлое, где встретится со своими друзьями. Но в этом сезоне у него задача посложнее — нужно спасать Михаила Федоровича Романова, первого царя из новой династии, которому угрожает опасность в лице Назара и польской ведьмы», — сказал Лукин. Он отметил, что Степе также предстоит разобраться с личной жизнью. Первая часть хитового сериала вышла 1 апреля. Съемки длились около двух месяцев, и за это время некоторые члены команды настолько успели полюбить съемочную площадку, что даже на ней ночевали. Тогда главный герой случайно провалился в колодец и оказался в прошлом — в казачьей станице XVII века, где ему предстояло взглянуть глазами современного человека на прошлое, а глазами казака — на гаджеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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