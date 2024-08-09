Светлаков приступил к съемкам продолжения исторической комедии со звездным составом

Команда Сергея Светлакова снимает второй сезон сериала «Казачок» на ТНТ

09 августа 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

На съемки Светлаков пригласил звездных артистов Фото: Роман Наумов © URA.RU Студия SVERDLOVSK во главе с Сергеем Светлаковым и телеканал ТНТ приступили к съемкам второго сезона комедийного сериала «Казачок» с Алексеем Лукиным, Алексеем Кравченко и Максимом Белбородовым. В новой части главному герою предстоит сделать сложный выбор, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. «Второй сезон будет намного масштабнее. Степа [главный герой] снова отправится в прошлое, где встретится со своими друзьями. Но в этом сезоне у него задача посложнее — нужно спасать Михаила Федоровича Романова, первого царя из новой династии, которому угрожает опасность в лице Назара и польской ведьмы», — сказал Лукин. Он отметил, что Степе также предстоит разобраться с личной жизнью. Первая часть хитового сериала вышла 1 апреля. Съемки длились около двух месяцев, и за это время некоторые члены команды настолько успели полюбить съемочную площадку, что даже на ней ночевали. Тогда главный герой случайно провалился в колодец и оказался в прошлом — в казачьей станице XVII века, где ему предстояло взглянуть глазами современного человека на прошлое, а глазами казака — на гаджеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студия SVERDLOVSK во главе с Сергеем Светлаковым и телеканал ТНТ приступили к съемкам второго сезона комедийного сериала «Казачок» с Алексеем Лукиным, Алексеем Кравченко и Максимом Белбородовым. В новой части главному герою предстоит сделать сложный выбор, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. «Второй сезон будет намного масштабнее. Степа [главный герой] снова отправится в прошлое, где встретится со своими друзьями. Но в этом сезоне у него задача посложнее — нужно спасать Михаила Федоровича Романова, первого царя из новой династии, которому угрожает опасность в лице Назара и польской ведьмы», — сказал Лукин. Он отметил, что Степе также предстоит разобраться с личной жизнью. Первая часть хитового сериала вышла 1 апреля. Съемки длились около двух месяцев, и за это время некоторые члены команды настолько успели полюбить съемочную площадку, что даже на ней ночевали. Тогда главный герой случайно провалился в колодец и оказался в прошлом — в казачьей станице XVII века, где ему предстояло взглянуть глазами современного человека на прошлое, а глазами казака — на гаджеты.