Курские власти опровергли фейк, что ВСУ дошли до АЭС

Уведомление о захвате ВСУ Курской АЭС — фейк. Это следует из уведомления администрации города Льгов о фейках украинских спецслужб о несуществующих проблемах с водоснабжением в городе. Льгов, находящийся на 15 километрах ближе к Украине, чем АЭС, не подконтролен армии Украины.
«Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию якобы от „Водоканала“ о проблемах с водоснабжением», — сообщила администрация Льгова в официальном telegram-канале. РИА Новости дополняют эту информацию тем, что Курская АЭС не подконтрольна ВСУ.
Также администрация города предупреждает, что «очищение» воды раствором йода, которую рекомендуют спецслужбы Украины, является опасной для здоровья. При превышении дозировок такое «очищение» может привести к отравлению. Администрация просит не поддаваться на провокации и уведомлять их о появлении любых фейков.
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Уведомление о захвате ВСУ Курской АЭС — фейк. Это следует из уведомления администрации города Льгов о фейках украинских спецслужб о несуществующих проблемах с водоснабжением в городе. Льгов, находящийся на 15 километрах ближе к Украине, чем АЭС, не подконтролен армии Украины. «Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию якобы от „Водоканала“ о проблемах с водоснабжением», — сообщила администрация Льгова в официальном telegram-канале. РИА Новости дополняют эту информацию тем, что Курская АЭС не подконтрольна ВСУ. Также администрация города предупреждает, что «очищение» воды раствором йода, которую рекомендуют спецслужбы Украины, является опасной для здоровья. При превышении дозировок такое «очищение» может привести к отравлению. Администрация просит не поддаваться на провокации и уведомлять их о появлении любых фейков.