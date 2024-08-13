Общество Курские власти опровергли фейк, что ВСУ дошли до АЭС 13 августа 2024 в 14:35 Размер текста - 17 + Ни Льгов, находящийся в 15 километрах от Курской АЭС, ни сама станция не захвачены противником, сообщает администрация города и СМИ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Уведомление о захвате ВСУ Курской АЭС — фейк. Это следует из уведомления администрации города Льгов о фейках украинских спецслужб о несуществующих проблемах с водоснабжением в городе. Льгов, находящийся на 15 километрах ближе к Украине, чем АЭС, не подконтролен армии Украины. «Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию якобы от „Водоканала“ о проблемах с водоснабжением», — сообщила администрация Льгова в официальном telegram -канале. РИА Новости дополняют эту информацию тем, что Курская АЭС не подконтрольна ВСУ. Также администрация города предупреждает, что «очищение» воды раствором йода, которую рекомендуют спецслужбы Украины, является опасной для здоровья. При превышении дозировок такое «очищение» может привести к отравлению. Администрация просит не поддаваться на провокации и уведомлять их о появлении любых фейков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уведомление о захвате ВСУ Курской АЭС — фейк. Это следует из уведомления администрации города Льгов о фейках украинских спецслужб о несуществующих проблемах с водоснабжением в городе. Льгов, находящийся на 15 километрах ближе к Украине, чем АЭС, не подконтролен армии Украины. «Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию якобы от „Водоканала“ о проблемах с водоснабжением», — сообщила администрация Льгова в официальном telegram-канале. РИА Новости дополняют эту информацию тем, что Курская АЭС не подконтрольна ВСУ. Также администрация города предупреждает, что «очищение» воды раствором йода, которую рекомендуют спецслужбы Украины, является опасной для здоровья. При превышении дозировок такое «очищение» может привести к отравлению. Администрация просит не поддаваться на провокации и уведомлять их о появлении любых фейков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям