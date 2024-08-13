Кардиолог рассказала, существует ли «рабочее давление»

Кардиолог Пермикина: «рабочие давление» — это опасный миф

13 августа 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Опираться на «рабочее давление» опасно, оно может привести к серьезным проблемам со здоровьем, отметила Ирина Пермикина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Многие считают, что «рабочее давление» — это нормальные показатели артериального давления для их организма, при этом значения могут быть выше общепринятых, например, 150/100 мм ртутного столба (рт. ст.). Однако это опасный миф, который может привести к развитию опасных патологий. Об этом URA.RU рассказала врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Ирина Пермикина. «Повышенное артериальное давление в течение длительного времени является одним из ключевых факторов риска развития патологий (инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и др.) Поэтому „рабочее давление“ — это опасный миф, поскольку гипертония может долгое время протекать без каких-либо симптомов», — поделилась Ирина Пермикина. Кардиолог уточнила, что оптимальным артериальным давлением принято считать показатели 120/80 мм рт. ст., а нормальным — диапазон 120-129/80-84 мм рт. ст. При показаниях 130-139/85-89 мм рт. ст. и выше необходимо обратиться к врачу-кардиологу, иначе появится большой риск развития гипертонии, предупреждает Пермикина. Лечение артериальной гипертонии проводят как с помощью медикаментов, так и немедикаментозными методами. Терапия зависит от количества осложнений и группы риска пациента. Если пациент относится к низкой группе риска, то врач может назначить немедикаментозные методы лечения, например снижение потребления соли, добавления в рацион большего количества овощей, фруктов, рыбы и орехов. «Тем, кто уже столкнулся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно выполнять рекомендации врача и ежедневно отслеживать показатели давления», — напоминает Пермикина. Точная причина гипертонии до сих пор остается неизвестной, уточнила кардиолог. К факторам, которые могут увеличить риск ее развития относятся: возраст старше 65 лет, лишний вес, злоупотребление алкоголем. Болезнь может передаваться по наследству. Чтобы контролировать свое здоровье, необходимо с 18 лет следить за артериальным давлением, рекомендует Пермикина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие считают, что «рабочее давление» — это нормальные показатели артериального давления для их организма, при этом значения могут быть выше общепринятых, например, 150/100 мм ртутного столба (рт. ст.). Однако это опасный миф, который может привести к развитию опасных патологий. Об этом URA.RU рассказала врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Ирина Пермикина. «Повышенное артериальное давление в течение длительного времени является одним из ключевых факторов риска развития патологий (инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и др.) Поэтому „рабочее давление“ — это опасный миф, поскольку гипертония может долгое время протекать без каких-либо симптомов», — поделилась Ирина Пермикина. Кардиолог уточнила, что оптимальным артериальным давлением принято считать показатели 120/80 мм рт. ст., а нормальным — диапазон 120-129/80-84 мм рт. ст. При показаниях 130-139/85-89 мм рт. ст. и выше необходимо обратиться к врачу-кардиологу, иначе появится большой риск развития гипертонии, предупреждает Пермикина. Лечение артериальной гипертонии проводят как с помощью медикаментов, так и немедикаментозными методами. Терапия зависит от количества осложнений и группы риска пациента. Если пациент относится к низкой группе риска, то врач может назначить немедикаментозные методы лечения, например снижение потребления соли, добавления в рацион большего количества овощей, фруктов, рыбы и орехов. «Тем, кто уже столкнулся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно выполнять рекомендации врача и ежедневно отслеживать показатели давления», — напоминает Пермикина. Точная причина гипертонии до сих пор остается неизвестной, уточнила кардиолог. К факторам, которые могут увеличить риск ее развития относятся: возраст старше 65 лет, лишний вес, злоупотребление алкоголем. Болезнь может передаваться по наследству. Чтобы контролировать свое здоровье, необходимо с 18 лет следить за артериальным давлением, рекомендует Пермикина.