Челябинцев из-за ливней ожидает дефицит картофеля

В Челябинской области из-за продолжительных дождей ожидается неурожай картофеля. Дефицит «второго хлеба» URA.RU прогнозировал руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев.
«Думаю, у нас в области в этом году будет дефицит картофеля. Проблемы у фермеров и хозяйств те же самые, что у садоводов, только более масштабные. И затраты крупнее. Однако надежда на поздние сорта картофеля еще есть», — заявил URA.RU Сатбаев.
Ранее читательница URA.RU пожаловалась на гниение овощей и фруктов в своем огороде. Из-за обильных дождей особенно пострадали картофель и томаты, а баклажаны и огурцы вовсе не уродились. Председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев назвал URA.RU список овощей, которые не дадут хорошего урожая в Челябинской области.
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