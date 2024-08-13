Челябинцев из-за ливней ожидает дефицит картофеля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за непогоды в регионе может возникнуть дефицит картофеля
Из-за непогоды в регионе может возникнуть дефицит картофеля Фото:

В Челябинской области из-за продолжительных дождей ожидается неурожай картофеля. Дефицит «второго хлеба» URA.RU прогнозировал руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев.

«Думаю, у нас в области в этом году будет дефицит картофеля. Проблемы у фермеров и хозяйств те же самые, что у садоводов, только более масштабные. И затраты крупнее. Однако надежда на поздние сорта картофеля еще есть», — заявил URA.RU Сатбаев.

Ранее читательница URA.RU пожаловалась на гниение овощей и фруктов в своем огороде. Из-за обильных дождей особенно пострадали картофель и томаты, а баклажаны и огурцы вовсе не уродились. Председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев назвал URA.RU список овощей, которые не дадут хорошего урожая в Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области из-за продолжительных дождей ожидается неурожай картофеля. Дефицит «второго хлеба» URA.RU прогнозировал руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев. «Думаю, у нас в области в этом году будет дефицит картофеля. Проблемы у фермеров и хозяйств те же самые, что у садоводов, только более масштабные. И затраты крупнее. Однако надежда на поздние сорта картофеля еще есть», — заявил URA.RU Сатбаев. Ранее читательница URA.RU пожаловалась на гниение овощей и фруктов в своем огороде. Из-за обильных дождей особенно пострадали картофель и томаты, а баклажаны и огурцы вовсе не уродились. Председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев назвал URA.RU список овощей, которые не дадут хорошего урожая в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...