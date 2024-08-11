Главный челябинский садовод раскрыл, что не уродится после ливней

Челябинский садовод Толкачев: после ливней под угрозой находится картошка

12 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Из-за затяжных ливней в Челябинской области может не уродиться картошка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинской области после затяжных ливней под угрозой находится урожай картошки, огурцов, помидоров и вишни. Челябинцы также могут не дождаться подсолнечников, сообщил URA.RU председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев. «Не уродилась вишня, под угрозой огурцы и помидоры. Из-за сильных подтоплений под угрозой находится и урожай картошки. Те, кто сажают подсолнечники, также могут их не дождаться», — уточнил URA.RU Толкачев. Притом садовод отметил, что челябинцев ожидает богатый урожай малины, смородины и крыжовника. В регионе не пострадают яблоки и груши, а также уродятся тыква, кабачки и перец. Не стоит переживать за урожай лука и чеснока, заключил Толкачев. Мегаливни пришли в Челябинскую область в конце июля. В регионе подтопило сотни домов и приусадебных участков. Пострадали и улицы областного центра — главную набережную города затопило, а машинам пришлось пробираться по воде. В нескольких муниципалитетах был введен режим ЧС, в том числе в Карабаше, где случился прорыв дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области после затяжных ливней под угрозой находится урожай картошки, огурцов, помидоров и вишни. Челябинцы также могут не дождаться подсолнечников, сообщил URA.RU председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев. «Не уродилась вишня, под угрозой огурцы и помидоры. Из-за сильных подтоплений под угрозой находится и урожай картошки. Те, кто сажают подсолнечники, также могут их не дождаться», — уточнил URA.RU Толкачев. Притом садовод отметил, что челябинцев ожидает богатый урожай малины, смородины и крыжовника. В регионе не пострадают яблоки и груши, а также уродятся тыква, кабачки и перец. Не стоит переживать за урожай лука и чеснока, заключил Толкачев. Мегаливни пришли в Челябинскую область в конце июля. В регионе подтопило сотни домов и приусадебных участков. Пострадали и улицы областного центра — главную набережную города затопило, а машинам пришлось пробираться по воде. В нескольких муниципалитетах был введен режим ЧС, в том числе в Карабаше, где случился прорыв дамбы.