11 августа 2024
10 августа 2024

Главный челябинский садовод раскрыл, что не уродится после ливней

Челябинский садовод Толкачев: после ливней под угрозой находится картошка
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, картофель, урожай, картофельное поле, картофель на поле
Из-за затяжных ливней в Челябинской области может не уродиться картошка Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области после затяжных ливней под угрозой находится урожай картошки, огурцов, помидоров и вишни. Челябинцы также могут не дождаться подсолнечников, сообщил URA.RU председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев.

«Не уродилась вишня, под угрозой огурцы и помидоры. Из-за сильных подтоплений под угрозой находится и урожай картошки. Те, кто сажают подсолнечники, также могут их не дождаться», — уточнил URA.RU Толкачев.

Притом садовод отметил, что челябинцев ожидает богатый урожай малины, смородины и крыжовника. В регионе не пострадают яблоки и груши, а также уродятся тыква, кабачки и перец. Не стоит переживать за урожай лука и чеснока, заключил Толкачев.

Мегаливни пришли в Челябинскую область в конце июля. В регионе подтопило сотни домов и приусадебных участков. Пострадали и улицы областного центра — главную набережную города затопило, а машинам пришлось пробираться по воде. В нескольких муниципалитетах был введен режим ЧС, в том числе в Карабаше, где случился прорыв дамбы.

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В Челябинской области после затяжных ливней под угрозой находится урожай картошки, огурцов, помидоров и вишни. Челябинцы также могут не дождаться подсолнечников, сообщил URA.RU председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев. «Не уродилась вишня, под угрозой огурцы и помидоры. Из-за сильных подтоплений под угрозой находится и урожай картошки. Те, кто сажают подсолнечники, также могут их не дождаться», — уточнил URA.RU Толкачев. Притом садовод отметил, что челябинцев ожидает богатый урожай малины, смородины и крыжовника. В регионе не пострадают яблоки и груши, а также уродятся тыква, кабачки и перец. Не стоит переживать за урожай лука и чеснока, заключил Толкачев. Мегаливни пришли в Челябинскую область в конце июля. В регионе подтопило сотни домов и приусадебных участков. Пострадали и улицы областного центра — главную набережную города затопило, а машинам пришлось пробираться по воде. В нескольких муниципалитетах был введен режим ЧС, в том числе в Карабаше, где случился прорыв дамбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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