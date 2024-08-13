В ООН просят доступ в Курскую область для проверки данных о нарушениях прав человека

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани обратилась к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область. Это необходимо для проверки сообщений о нарушениях прав человека, которые якобы были совершены украинскими военными.
«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — заявила Шамдассани в беседе с РИА Новости.
Поводом для этого обращения послужило сообщение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она ранее обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить действия Украины, связанные с атаками на Курскую область.
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