В ООН просят доступ в Курскую область для проверки данных о нарушениях прав человека

Шамдассани: ООН запрашивает у РФ доступ на территорию Курской области
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"Ночь выборов 2024". 17 марта 2024. Москва, москалькова татьяна
В воскресенье, 11 августа, Татьяна Москалькова (на фото) обратилась к Верховному комиссару ООН с требованием осудить действия ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани обратилась к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область. Это необходимо для проверки сообщений о нарушениях прав человека, которые якобы были совершены украинскими военными.

«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — заявила Шамдассани в беседе с РИА Новости.

Поводом для этого обращения послужило сообщение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она ранее обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить действия Украины, связанные с атаками на Курскую область.

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Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани обратилась к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область. Это необходимо для проверки сообщений о нарушениях прав человека, которые якобы были совершены украинскими военными. «Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — заявила Шамдассани в беседе с РИА Новости. Поводом для этого обращения послужило сообщение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она ранее обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить действия Украины, связанные с атаками на Курскую область.
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