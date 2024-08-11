Москалькова обратилась в ООН из-за действий ВСУ в Курской области

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием осудить действия ВСУ в Курской области. Москалькова назвала произошедшее варварским нападением и призвала ООН принять меры для предотвращения нарушений прав человека.
«Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре», — отметила Москалькова. Ее слова передает РИА Новости.
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область 6 августа. На границе до сих пор происходят стычки с противником. В регион прибыла Росгвардия и были ввезены танки.
На западе уже констатировали провал ВСУ. По мнению британского журналиста Майкла Кларка, президент Украины Владимир Зеленский решился на отчаянную атаку на Курскую область, чтобы предотвратить поражение Киева, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.