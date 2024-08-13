«М.Видео» и «Ситилинк» ограничат цены на бытовую технику и электронику

13 августа 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

«М.Видео» ограничит наценки на бытовую технику, сообщили в компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU Две крупные компании по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» и «Ситилинк» поддержали предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику. Об этом сообщили в пресс-службах компаний. «В ближайшее время „М.Видео“ подготовит перечень товаров с фиксированными ценами с конца августа и до конца сентября», — сообщил представитель ретейлера, передает РБК. «Ситилинк» в свою очередь тоже готовит список товаров со сниженной ценой, заявил представитель компании Денис Коварский. Ранее ФАС предложила крупным компаниям по продаже электроники и бытовой техники в РФ ограничить цену на некоторую продукцию, чтобы избежать дальнейшего повышения цен и сделать товары более доступными. Также ведомство напомнило о важности ответственного ценообразования на рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две крупные компании по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» и «Ситилинк» поддержали предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику. Об этом сообщили в пресс-службах компаний. «В ближайшее время „М.Видео“ подготовит перечень товаров с фиксированными ценами с конца августа и до конца сентября», — сообщил представитель ретейлера, передает РБК. «Ситилинк» в свою очередь тоже готовит список товаров со сниженной ценой, заявил представитель компании Денис Коварский. Ранее ФАС предложила крупным компаниям по продаже электроники и бытовой техники в РФ ограничить цену на некоторую продукцию, чтобы избежать дальнейшего повышения цен и сделать товары более доступными. Также ведомство напомнило о важности ответственного ценообразования на рынке.