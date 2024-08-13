«М.Видео» и «Ситилинк» ограничат цены на бытовую технику и электронику

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«М.Видео» ограничит наценки на бытовую технику, сообщили в компании Фото:

Две крупные компании по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» и «Ситилинк» поддержали предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику. Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

«В ближайшее время „М.Видео“ подготовит перечень товаров с фиксированными ценами с конца августа и до конца сентября», — сообщил представитель ретейлера, передает РБК. «Ситилинк» в свою очередь тоже готовит список товаров со сниженной ценой, заявил представитель компании Денис Коварский.

Ранее ФАС предложила крупным компаниям по продаже электроники и бытовой техники в РФ ограничить цену на некоторую продукцию, чтобы избежать дальнейшего повышения цен и сделать товары более доступными. Также ведомство напомнило о важности ответственного ценообразования на рынке.

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Две крупные компании по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» и «Ситилинк» поддержали предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику. Об этом сообщили в пресс-службах компаний. «В ближайшее время „М.Видео“ подготовит перечень товаров с фиксированными ценами с конца августа и до конца сентября», — сообщил представитель ретейлера, передает РБК. «Ситилинк» в свою очередь тоже готовит список товаров со сниженной ценой, заявил представитель компании Денис Коварский. Ранее ФАС предложила крупным компаниям по продаже электроники и бытовой техники в РФ ограничить цену на некоторую продукцию, чтобы избежать дальнейшего повышения цен и сделать товары более доступными. Также ведомство напомнило о важности ответственного ценообразования на рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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