В Курской области остановили продвижение ВСУ: карта СВО на 13 августа

Смирнов: властям неизвестна судьба двух тысяч человек из Курской области

13 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, Украина потеряла большое количество солдат и 45 единиц техники, заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, однако под контролем Украины остаются 28 населенных пунктов. Судьба двух тысяч человек из этой территории неизвестна. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Курская область Продвижение ВСУ в Курской области окончательно остановлено. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов. «Бесконтрольное передвижение ВСУ на курском направлении уже остановлено», — заявил Апти Алаудинов. Он добавил, что ВС РФ каждый день уничтожают «очень большое количество личного состава противника». Также армия России, по его словам, уничтожила 45 единиц техники только на одном участке курского направления. В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Курской области, врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов. Его слова передает telegram-канал WarGonzo. По словам врио губернатора, руководство не знает о судьбе двух тысяч человек из подконтрольных Украине территорий. В округе действуют украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а четкая линия фронта отсутствует. За ночь ПВО ВС РФ сбила 12 БПЛА ВСУ. Все беспилотники были самолетного типа. Также в регионе по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов, еще выкопаны 40 километров противотанкового рва. Идут бои в населенных пунктах Мартыновка и Коренево. ВСУ применило химоружие в Беловском районе, оттуда эвакуируют жителей. Администрация города Льгова заявила о фейках, которые распространяют украинские спецслужбы о несуществующих проблемах с водоснабжением. Украина распространяет дезинформацию с просьбами жителей Льгова «очищать» воду с помощью йода. Превышение дозы при такой «очистке» может вызвать отравление. Херсонское направление В некоторых районах Херсона, подконтрольного украинскому режиму, объявлена эвакуация. Об этом заявил секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк, однако люди отказываются покидать дома. «Они говорят, что хуже, чем они чувствуют себя с момента прихода в город сил ВСУ, уже вряд ли будет», — сообщил Игорь Костюкевич. Свое сообщение он опубликовал в telegram -канале. ВСУ практически не используют кассетные боеприпасы на херсонском направлении, заявили в ТАСС со ссылкой на замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Пломбир. По его словам, украинская армия небольшими группами форсирует Днепр. Харьковское направление ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ, который они оборудовали в жилом доме под населенным пунктом Купянск (Харьковская область). Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Также, по его словам, около 10 вооруженных солдат Украины дезертировали со своих позиций. Из-за этого ВСУ усилили блокпосты и патрули. Сообщается, что группа дезертиров уже ограбила продуктовый магазин. Донецкое направление ВСУ потеряли около 40 человек личного состава в районе Курдюмовки (ДНР), сообщило ТАСС со ссылкой на командира роты БПЛА 85 бригады «Южной» группировки войск с позывным Шокер. «На обновленной версии птичек залетели дальше в тыл врага. Уничтожали живую силу, технику. Это было в районе Курдюмовки. Расчетами БПЛА уничтожено порядка 40 человек личного состава ВСУ», — рассказал Шокер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, однако под контролем Украины остаются 28 населенных пунктов. Судьба двух тысяч человек из этой территории неизвестна. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Продвижение ВСУ в Курской области окончательно остановлено. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов. В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Курской области, врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов. Его слова передает telegram-канал WarGonzo. По словам врио губернатора, руководство не знает о судьбе двух тысяч человек из подконтрольных Украине территорий. В округе действуют украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а четкая линия фронта отсутствует. За ночь ПВО ВС РФ сбила 12 БПЛА ВСУ. Все беспилотники были самолетного типа. Также в регионе по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов, еще выкопаны 40 километров противотанкового рва. Идут бои в населенных пунктах Мартыновка и Коренево. ВСУ применило химоружие в Беловском районе, оттуда эвакуируют жителей. Администрация города Льгова заявила о фейках, которые распространяют украинские спецслужбы о несуществующих проблемах с водоснабжением. Украина распространяет дезинформацию с просьбами жителей Льгова «очищать» воду с помощью йода. Превышение дозы при такой «очистке» может вызвать отравление. В некоторых районах Херсона, подконтрольного украинскому режиму, объявлена эвакуация. Об этом заявил секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк, однако люди отказываются покидать дома. ВСУ практически не используют кассетные боеприпасы на херсонском направлении, заявили в ТАСС со ссылкой на замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Пломбир. По его словам, украинская армия небольшими группами форсирует Днепр. ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ, который они оборудовали в жилом доме под населенным пунктом Купянск (Харьковская область). Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Также, по его словам, около 10 вооруженных солдат Украины дезертировали со своих позиций. Из-за этого ВСУ усилили блокпосты и патрули. Сообщается, что группа дезертиров уже ограбила продуктовый магазин. ВСУ потеряли около 40 человек личного состава в районе Курдюмовки (ДНР), сообщило ТАСС со ссылкой на командира роты БПЛА 85 бригады «Южной» группировки войск с позывным Шокер.