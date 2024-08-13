Социальные выплаты и пособия семьям с детьми в ЯНАО в 2024 году

Семьи ЯНАО могут претендовать на различные денежные пособия. В зависимости от статуса семьи и количества детей многим родителям полагается единовременная выплата на ребенка или единое пособие. О том, кто может получить то или иное денежное довольствие и как его оформить — читайте в материале URA.RU.
Какие выплаты семьям с детьми бывают?
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие при рождение ребенка;
- единое пособие для малоимущих семей;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора;
- поддержка семей военных и участников СВО;
- материнский капитал.
Денежное пособие — это мера государственной поддержки и одна из форм социального обеспечения граждан. Выплата делается из средств ФСС, либо из государственного или регионального бюджета.
Пособие беременным женщинам
Пособие выплачивают работающим женщинам, которые находятся в декретном отпуске, а также женщинам, которые усыновили ребенка до трех месяцев. Выплата составляет 100% от среднего заработка матери.
Не работающие женщины могут получить пособия по беременности если:
- Беременную или родившую женщину, а также усыновившую ребенка до трех месяцев уволили с работы из-за ликвидации предприятия.
- Если беременная женщина обучается на очной бесплатной или платной основе в техникуме, колледже или институте.
Единовременная выплата за рождение ребенка
«С начала 2024 года родители 3 846 детей в ЯНАО получили единовременную выплату в связи с рождением ребенка. С 1 февраля 2024 года размер единовременного пособия при рождении ребенка на Ямале составляет 36 906 рублей», — сообщили на сайте Социального фонда России.
Данное пособие предоставляется каждой семье: родитель может работать по трудовому договору, быть предпринимателем или безработным — выплату получат все. Пособие выплачивают в одинаковом размере на первого, второго или последующих детей. При рождении нескольких детей в семье денежное довольствие выплачивается на каждого.
Единое пособие на детей
Данная выплата — это мера государственной поддержки семей, чей средний доход меньше прожиточного минимума на человека. Размер пособия зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе, который в ЯНАО составляет 21 760 рублей.
Ямальские семьи получают единые детские пособия в повышенном размере
- 50% — 10 553,50 рублей;
- 75% — 15 830,25 рублей;
- 100% — 21 107 рублей.
Пособие выплачивается семье каждый месяц до того момента, когда ребенку исполнится 17 лет. Оно полагается беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель, и одному из родителей или усыновителей ребенка от 0 до 17 лет.
Размер выплат беременным в ЯНАО составляет:
- 50% — 11 859 рублей;
- 75% — 17 788,50 рублей;
- 100% — 23 718 рублей.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Данное довольствие получают работающие родители. Сумма выплаты составляет 40% от среднего заработка опекуна за два года. Данную субсидию суммируют — не важно, сколько детей в семье, выплата будет общей по каждому ребенку. Также полученная величина будет составлять не более 100% среднего заработка и не менее суммы двух размеров минимального пособия.
Пособия семьям военных и участников СВО в ЯНАО
Данную меру поддержки оказывает Социальный фонд России. Ее оформляют в упрощенном порядке беременным женам участников СВО и их детям до 17 лет.
- Жена участника СВО со сроком беременности до 180 дней получает единовременное денежное довольствие в размере 58 445 рублей.
- Если в семье участника боевых действий уже есть ребенок до 3 лет, то с единым пособием можно оформить ежемесячную выплату на ребенка в размере — 25 047 рублей.
Материнский капитал
Ранее редакция URA.RU сообщила, что материнский капитал в ЯНАО является самой большой выплатой. На второго ребенка семья получает денежное довольствие в размере 150 000 рублей, на третьего — 500 000 рублей.
Как оформить пособие?
Подать заявление на оформление соответствующего пособия семья или опекун может:
- Через Госуслуги. Лицам с подтвержденными данными доступно оформление заявлений онлайн.
- Лично в офисе МФЦ. Сотрудник службы поможет на месте разобраться, какая семье положена выплата и какие документы необходимо оформить.
- В отделении социального фонда региона. Также возможна отправка всех необходимых документов в службу через Почту России.
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