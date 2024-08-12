12 августа 2024

Депутаты выступили с заявлением из-за отравления пациентов в кардиоцентре Сургута

Депутаты поддержали кардиоцентр Сургута, где произошла вспышка сальмонеллеза
© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-спикер тюменской облдумы Галина Резяпова предложила главврачу сургутского кардиоцентра помощь
Вице-спикер тюменской облдумы Галина Резяпова предложила главврачу сургутского кардиоцентра помощь Фото:
новость из сюжета
В кардиоцентре Сургута произошла массовая вспышка сальмонеллеза

Вице-спикер тюменской облдумы Галина Резяпова и депутат думы ХМАО Ринат Айсин выразили поддержку главврачу кардиоцентра Сургута Ирине Урванцевой. В медучреждении произошла вспышка сальмонеллеза, около сотни пациентов отравились после ужина в стационере.

«Ситуация с отравлением коснулась всех горожан. Любое подобное ЧП связано с человеческим фактором, стечением обстоятельств, которое является вызовом для любого руководителя, любого коллектива. Сотни человек в день и тысячи людей в год проходят через кардиодиспансер, через заботливые руки ваших сотрудников, спасенные жизни, сверхсовременные операции, мировое качество услуг, — все это говорит о том, что вы справитесь и с этим вопросом», — написал Айсин в комментариях под видеообращением Урванцевой на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

А вице-спикер тюменской облдумы Галина Резяпова предложила главврачу свою помощь. Она вспомнила, как однажды сама заразилась сальмонеллезом. «Требуется ли моя помощь, Ирина Александровна? В 2000-м году я имела несчастье заразиться сальмонеллезом. Болезнь изматывающая. Борьба с ней довольно длительная. <…> Спасибо сотрудникам центра за сплочение в этой ситуации и мобилизацию всех ресурсов дистанционной работы с кардиобольными. Я с вами», — прокомментировала Резяпова. Депутат посоветовала отравившимся пациентам быть терпеливыми.

Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 82 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин и депздрав ХМАО. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.

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Вице-спикер тюменской облдумы Галина Резяпова и депутат думы ХМАО Ринат Айсин выразили поддержку главврачу кардиоцентра Сургута Ирине Урванцевой. В медучреждении произошла вспышка сальмонеллеза, около сотни пациентов отравились после ужина в стационере. «Ситуация с отравлением коснулась всех горожан. Любое подобное ЧП связано с человеческим фактором, стечением обстоятельств, которое является вызовом для любого руководителя, любого коллектива. Сотни человек в день и тысячи людей в год проходят через кардиодиспансер, через заботливые руки ваших сотрудников, спасенные жизни, сверхсовременные операции, мировое качество услуг, — все это говорит о том, что вы справитесь и с этим вопросом», — написал Айсин в комментариях под видеообращением Урванцевой на ее странице в соцсети «ВКонтакте». А вице-спикер тюменской облдумы Галина Резяпова предложила главврачу свою помощь. Она вспомнила, как однажды сама заразилась сальмонеллезом. «Требуется ли моя помощь, Ирина Александровна? В 2000-м году я имела несчастье заразиться сальмонеллезом. Болезнь изматывающая. Борьба с ней довольно длительная. <…> Спасибо сотрудникам центра за сплочение в этой ситуации и мобилизацию всех ресурсов дистанционной работы с кардиобольными. Я с вами», — прокомментировала Резяпова. Депутат посоветовала отравившимся пациентам быть терпеливыми. Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, 82 из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин и депздрав ХМАО. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
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