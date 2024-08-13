Свердловские приставы склоняют должников к отъезду на СВО

Сотрудники ГУ ФССП России по Свердловской области предлагают должникам службу по контракту в зоне спецоперации РФ на Украине. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в пресс-службе управления.
«Должностные лица ФССП России разъясняют гражданам — должникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, положения третьего пункта первой части статьи 40 Федерального закона от 01.01.2007 № 229-ФЗ „Об исполнительном производстве“, то есть об обязательном приостановлении исполнительных производств в случаях участия должника-гражданина», — говорится в официальном комментарии. Должники могут сразу же во время приема подписать согласие или отказ.
Ранее URA.RU сообщало, что к набору Минобороны привлекли сотрудников полиции. Один из источников отмечал, что по количеству согласившихся к прохождению воинской службы свердловчан будет оцениваться эффективность отдельных сотрудников МВД.
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