Суд продлил арест Шабутдинову

13 августа 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Таганский суд Москвы продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Теперь он будет находиться под стражей до 16 октября. Об этом сообщили журналисты из здания суда. «Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Шабутдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 16 октября», — огласила решение судья Альбина Тимакова. Слова передает журналист РИА Новости с зала заседания. Арест был продлен в связи с ходатайством. Аяза Шабутдинова в начале ноября 2023 года задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Он проводил обучающие тренинги по предпринимательской деятельности. Однако участники данных курсов неоднократно обвиняли коуча в мошенничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таганский суд Москвы продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Теперь он будет находиться под стражей до 16 октября. Об этом сообщили журналисты из здания суда. «Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Шабутдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 16 октября», — огласила решение судья Альбина Тимакова. Слова передает журналист РИА Новости с зала заседания. Арест был продлен в связи с ходатайством. Аяза Шабутдинова в начале ноября 2023 года задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Он проводил обучающие тренинги по предпринимательской деятельности. Однако участники данных курсов неоднократно обвиняли коуча в мошенничестве.