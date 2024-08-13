Суд продлил арест Шабутдинову

Таганский суд Москвы продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Теперь он будет находиться под стражей до 16 октября. Об этом сообщили журналисты из здания суда.
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Шабутдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 16 октября», — огласила решение судья Альбина Тимакова. Слова передает журналист РИА Новости с зала заседания. Арест был продлен в связи с ходатайством.
Аяза Шабутдинова в начале ноября 2023 года задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Он проводил обучающие тренинги по предпринимательской деятельности. Однако участники данных курсов неоднократно обвиняли коуча в мошенничестве.
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