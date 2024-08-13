ВСУ лишились своего самого мощного истребителя после удара ВС РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель,  stock
ВС РФ уничтожили мощные украинские истребители Су-27 Фото:
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Руководство ВСУ допустило оплошность. Из-за этого украинские военные лишились своего самого мощного истребителя Су-27.

«Кадры, опубликованные 13 августа, показали уничтожение одного из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины на авиабазе Миргород, который, как сообщалось, был атакован российской баллистической ракетной системой „Искандер-М“. <…> Ожидается, что критические замечания будут высказаны в адрес руководства Вооруженных сил Украины за то, что оно снова оставило уязвимыми свои самые ценные боевые самолеты», — пишет Military Watch Magazine.

По данным издания, российский комплекс «Искандер-М» успешно уничтожает дорогие военные объекты ВСУ. При этом, Су-27 является самым мощным истребителем в украинском вооружении.

В начале июля атака ВС РФ на аэродром ВСУ в Миргороде и уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 вызвали бурную реакцию в зарубежных СМИ. По версии журнала Forbes, это был один из самых дорогостоящих дней для ослабленных украинских ВВС.

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Руководство ВСУ допустило оплошность. Из-за этого украинские военные лишились своего самого мощного истребителя Су-27. «Кадры, опубликованные 13 августа, показали уничтожение одного из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины на авиабазе Миргород, который, как сообщалось, был атакован российской баллистической ракетной системой „Искандер-М“. <…> Ожидается, что критические замечания будут высказаны в адрес руководства Вооруженных сил Украины за то, что оно снова оставило уязвимыми свои самые ценные боевые самолеты», — пишет Military Watch Magazine. По данным издания, российский комплекс «Искандер-М» успешно уничтожает дорогие военные объекты ВСУ. При этом, Су-27 является самым мощным истребителем в украинском вооружении. В начале июля атака ВС РФ на аэродром ВСУ в Миргороде и уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 вызвали бурную реакцию в зарубежных СМИ. По версии журнала Forbes, это был один из самых дорогостоящих дней для ослабленных украинских ВВС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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