ВСУ лишились своего самого мощного истребителя после удара ВС РФ

13 августа 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили мощные украинские истребители Су-27 Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство ВСУ допустило оплошность. Из-за этого украинские военные лишились своего самого мощного истребителя Су-27. «Кадры, опубликованные 13 августа, показали уничтожение одного из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины на авиабазе Миргород, который, как сообщалось, был атакован российской баллистической ракетной системой „Искандер-М“. <…> Ожидается, что критические замечания будут высказаны в адрес руководства Вооруженных сил Украины за то, что оно снова оставило уязвимыми свои самые ценные боевые самолеты», — пишет Military Watch Magazine. По данным издания, российский комплекс «Искандер-М» успешно уничтожает дорогие военные объекты ВСУ. При этом, Су-27 является самым мощным истребителем в украинском вооружении. В начале июля атака ВС РФ на аэродром ВСУ в Миргороде и уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 вызвали бурную реакцию в зарубежных СМИ. По версии журнала Forbes, это был один из самых дорогостоящих дней для ослабленных украинских ВВС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство ВСУ допустило оплошность. Из-за этого украинские военные лишились своего самого мощного истребителя Су-27. «Кадры, опубликованные 13 августа, показали уничтожение одного из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины на авиабазе Миргород, который, как сообщалось, был атакован российской баллистической ракетной системой „Искандер-М“. <…> Ожидается, что критические замечания будут высказаны в адрес руководства Вооруженных сил Украины за то, что оно снова оставило уязвимыми свои самые ценные боевые самолеты», — пишет Military Watch Magazine. По данным издания, российский комплекс «Искандер-М» успешно уничтожает дорогие военные объекты ВСУ. При этом, Су-27 является самым мощным истребителем в украинском вооружении. В начале июля атака ВС РФ на аэродром ВСУ в Миргороде и уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 вызвали бурную реакцию в зарубежных СМИ. По версии журнала Forbes, это был один из самых дорогостоящих дней для ослабленных украинских ВВС.