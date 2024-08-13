Мишустин ускорил появление российского Илона Маска

Власти России ищут своего Илона Маска. Так объяснил заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии астрономического отделения МГУ Анатолий Черепащук сообщение премьер-министра Михаила Мишустина о необходимости привлекать частные инвестиции в космос на стратсессии по нацпроекту «Развитие космической деятельности РФ до 2030 года и перспективу до 2036 года».
«Освоение космоса всегда было ресурсоемким. Поэтому, конечно, наряду с бюджетным финансированием просто необходимы частные инвестиции и применение государственно-частного партнерства при реализации всех федеральных проектов», — подчеркнул глава правительства.
Развитие космической деятельности способно дать значительный эффект для развития науки, перспективных технологий. «Конкуренты тоже не стоят на месте. В космос активно стремятся новые страны, частный бизнес», — добавил Мишустин.
Россия не сможет конкурировать с другими государствами в космосе без привлечения частных финансов, поэтому премьер уделяет этому такое внимание, заявил Анатолий Черепащук. «Связь, например, вся обеспечена космосом, а связь для бизнеса — это очень важно. Илон Маск в Америке запускает 50 тысяч спутников, чтобы обеспечить интернетом весь земной шар, плюс еще военная подоплека здесь. На государственном уровне такой объем космических запусков обеспечить очень трудно», — рассказал ученый.
Российскому бизнесу еще предстоит осознать ту выгоду, которую можно извлечь из научно-технических вызовов, полагает профессор. «У нас только-только начинаются пробиваться ростки такого прогрессивного бизнеса, когда реализуются новые конструкторские, научные идеи», — добавил эксперт.
Ученый предположил, что российский Илон Маск может появиться лишь через 10—20 лет. «Сейчас чисто частный бизнес, я думаю, вряд ли будет, а вот государственно-частное партнерство вполне возможно», — резюмировал Черепащук.
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