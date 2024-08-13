Мишустин ускорил появление российского Илона Маска

Мишустин заявил о важности частных инвестиций в космосе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал бизнес вкладывать деньги в космос
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал бизнес вкладывать деньги в космос Фото:

Власти России ищут своего Илона Маска. Так объяснил заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии астрономического отделения МГУ Анатолий Черепащук сообщение премьер-министра Михаила Мишустина о необходимости привлекать частные инвестиции в космос на стратсессии по нацпроекту «Развитие космической деятельности РФ до 2030 года и перспективу до 2036 года».

«Освоение космоса всегда было ресурсоемким. Поэтому, конечно, наряду с бюджетным финансированием просто необходимы частные инвестиции и применение государственно-частного партнерства при реализации всех федеральных проектов», — подчеркнул глава правительства.

Развитие космической деятельности способно дать значительный эффект для развития науки, перспективных технологий. «Конкуренты тоже не стоят на месте. В космос активно стремятся новые страны, частный бизнес», — добавил Мишустин.

Россия не сможет конкурировать с другими государствами в космосе без привлечения частных финансов, поэтому премьер уделяет этому такое внимание, заявил Анатолий Черепащук. «Связь, например, вся обеспечена космосом, а связь для бизнеса — это очень важно. Илон Маск в Америке запускает 50 тысяч спутников, чтобы обеспечить интернетом весь земной шар, плюс еще военная подоплека здесь. На государственном уровне такой объем космических запусков обеспечить очень трудно», — рассказал ученый.

Российскому бизнесу еще предстоит осознать ту выгоду, которую можно извлечь из научно-технических вызовов, полагает профессор. «У нас только-только начинаются пробиваться ростки такого прогрессивного бизнеса, когда реализуются новые конструкторские, научные идеи», — добавил эксперт.

Ученый предположил, что российский Илон Маск может появиться лишь через 10—20 лет. «Сейчас чисто частный бизнес, я думаю, вряд ли будет, а вот государственно-частное партнерство вполне возможно», — резюмировал Черепащук.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти России ищут своего Илона Маска. Так объяснил заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии астрономического отделения МГУ Анатолий Черепащук сообщение премьер-министра Михаила Мишустина о необходимости привлекать частные инвестиции в космос на стратсессии по нацпроекту «Развитие космической деятельности РФ до 2030 года и перспективу до 2036 года». «Освоение космоса всегда было ресурсоемким. Поэтому, конечно, наряду с бюджетным финансированием просто необходимы частные инвестиции и применение государственно-частного партнерства при реализации всех федеральных проектов», — подчеркнул глава правительства. Развитие космической деятельности способно дать значительный эффект для развития науки, перспективных технологий. «Конкуренты тоже не стоят на месте. В космос активно стремятся новые страны, частный бизнес», — добавил Мишустин. Россия не сможет конкурировать с другими государствами в космосе без привлечения частных финансов, поэтому премьер уделяет этому такое внимание, заявил Анатолий Черепащук. «Связь, например, вся обеспечена космосом, а связь для бизнеса — это очень важно. Илон Маск в Америке запускает 50 тысяч спутников, чтобы обеспечить интернетом весь земной шар, плюс еще военная подоплека здесь. На государственном уровне такой объем космических запусков обеспечить очень трудно», — рассказал ученый. Российскому бизнесу еще предстоит осознать ту выгоду, которую можно извлечь из научно-технических вызовов, полагает профессор. «У нас только-только начинаются пробиваться ростки такого прогрессивного бизнеса, когда реализуются новые конструкторские, научные идеи», — добавил эксперт. Ученый предположил, что российский Илон Маск может появиться лишь через 10—20 лет. «Сейчас чисто частный бизнес, я думаю, вряд ли будет, а вот государственно-частное партнерство вполне возможно», — резюмировал Черепащук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...