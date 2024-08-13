По делу Ларисы Долиной задержана курьер, передавшая деньги мошенникам

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Курчатов-фест. Челябинск, долина лариса, курчатов-фест
Женщину-курьера, передававшую деньги Ларисы Долиной мошенникам, задержали Фото:

Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги российской певицы Ларисы Долиной мошенникам. Артистку обманули более чем на 200 миллионов рублей.

«В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам», — сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она добавила, что уголовное дело возбудили в день обращения Долиной в правоохранительные органы.

По информации Волк, российской певице несколько раз звонили якобы сотрудники органов, которые хотели предотвратить совершаемое в отношении нее мошенничество. Таким образом Долина перевела свои сбережения на счета злоумышленников, а также осуществила операции с недвижимостью. Кроме того, артистка передавала деньги мошенникам через курьера.

При этом, по данным telegram-канала Mash, женщину-курьера арестовали еще 6 августа. Ее задержали в Балашихе и доставили в Москву. У женщины двое детей и муж, от которого она съехала. По информации Mash, задержанная работала тренером.

Российская певица Лариса Долина также продала мошенникам пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. О том, как сейчас обстоят дела у звезды — в материале URA.RU.

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Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги российской певицы Ларисы Долиной мошенникам. Артистку обманули более чем на 200 миллионов рублей. «В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам», — сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она добавила, что уголовное дело возбудили в день обращения Долиной в правоохранительные органы. По информации Волк, российской певице несколько раз звонили якобы сотрудники органов, которые хотели предотвратить совершаемое в отношении нее мошенничество. Таким образом Долина перевела свои сбережения на счета злоумышленников, а также осуществила операции с недвижимостью. Кроме того, артистка передавала деньги мошенникам через курьера. При этом, по данным telegram-канала Mash, женщину-курьера арестовали еще 6 августа. Ее задержали в Балашихе и доставили в Москву. У женщины двое детей и муж, от которого она съехала. По информации Mash, задержанная работала тренером. Российская певица Лариса Долина также продала мошенникам пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. О том, как сейчас обстоят дела у звезды — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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