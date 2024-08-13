По делу Ларисы Долиной задержана курьер, передавшая деньги мошенникам

13 августа 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Женщину-курьера, передававшую деньги Ларисы Долиной мошенникам, задержали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги российской певицы Ларисы Долиной мошенникам. Артистку обманули более чем на 200 миллионов рублей. «В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам», — сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она добавила, что уголовное дело возбудили в день обращения Долиной в правоохранительные органы. По информации Волк, российской певице несколько раз звонили якобы сотрудники органов, которые хотели предотвратить совершаемое в отношении нее мошенничество. Таким образом Долина перевела свои сбережения на счета злоумышленников, а также осуществила операции с недвижимостью. Кроме того, артистка передавала деньги мошенникам через курьера. При этом, по данным telegram-канала Mash, женщину-курьера арестовали еще 6 августа. Ее задержали в Балашихе и доставили в Москву. У женщины двое детей и муж, от которого она съехала. По информации Mash, задержанная работала тренером. Российская певица Лариса Долина также продала мошенникам пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. О том, как сейчас обстоят дела у звезды — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги российской певицы Ларисы Долиной мошенникам. Артистку обманули более чем на 200 миллионов рублей. «В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам», — сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она добавила, что уголовное дело возбудили в день обращения Долиной в правоохранительные органы. По информации Волк, российской певице несколько раз звонили якобы сотрудники органов, которые хотели предотвратить совершаемое в отношении нее мошенничество. Таким образом Долина перевела свои сбережения на счета злоумышленников, а также осуществила операции с недвижимостью. Кроме того, артистка передавала деньги мошенникам через курьера. При этом, по данным telegram-канала Mash, женщину-курьера арестовали еще 6 августа. Ее задержали в Балашихе и доставили в Москву. У женщины двое детей и муж, от которого она съехала. По информации Mash, задержанная работала тренером. Российская певица Лариса Долина также продала мошенникам пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. О том, как сейчас обстоят дела у звезды — в материале URA.RU.