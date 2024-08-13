Байден впервые высказался о вторжении ВСУ в Курскую область

14 августа 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Байден не комментировал события под Курском до 14 августа Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение являет собой «дилемму для России». «Я регулярно говорю со своими сотрудниками (о происходящем в Курской области — прим. URA.RU), вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для российского президента Владимира Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома. Что американский лидер подразумевал под «дилеммой» не уточняется. ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. С начала вторжения Киев потерял до двух тысяч военнослужащих, а также 35 танков, сообщило Минобороны РФ в последней сводке от 13 августа. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение являет собой «дилемму для России». «Я регулярно говорю со своими сотрудниками (о происходящем в Курской области — прим. URA.RU), вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для российского президента Владимира Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома. Что американский лидер подразумевал под «дилеммой» не уточняется. ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. С начала вторжения Киев потерял до двух тысяч военнослужащих, а также 35 танков, сообщило Минобороны РФ в последней сводке от 13 августа. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в материале URA.RU.