Байден впервые высказался о вторжении ВСУ в Курскую область

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение являет собой «дилемму для России».
«Я регулярно говорю со своими сотрудниками (о происходящем в Курской области — прим. URA.RU), вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для российского президента Владимира Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома. Что американский лидер подразумевал под «дилеммой» не уточняется.
ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. С начала вторжения Киев потерял до двух тысяч военнослужащих, а также 35 танков, сообщило Минобороны РФ в последней сводке от 13 августа. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.