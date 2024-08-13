13 августа 2024

Байден впервые высказался о вторжении ВСУ в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден не комментировал события под Курском до 14 августа Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение являет собой «дилемму для России».

«Я регулярно говорю со своими сотрудниками (о происходящем в Курской области — прим. URA.RU), вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для российского президента Владимира Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома. Что американский лидер подразумевал под «дилеммой» не уточняется.

ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. С начала вторжения Киев потерял до двух тысяч военнослужащих, а также 35 танков, сообщило Минобороны РФ в последней сводке от 13 августа. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в материале URA.RU.

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Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение являет собой «дилемму для России». «Я регулярно говорю со своими сотрудниками (о происходящем в Курской области — прим. URA.RU), вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для российского президента Владимира Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома. Что американский лидер подразумевал под «дилеммой» не уточняется. ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. С начала вторжения Киев потерял до двух тысяч военнослужащих, а также 35 танков, сообщило Минобороны РФ в последней сводке от 13 августа. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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