Пленные бойцы «Ахмата», тысячные потери ВСУ и бегство: что произошло под Курском 13 августа

ООН просит доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека

14 августа 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

ВСУ теряют тысячи военных в Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани просит Россию предоставить доступ в Курскую область, чтобы проверить сообщения о нарушении прав человека, которые были совершены украинскими военными. В общей сложности потери Киева с начала вторжения в Курскую составили до 2 030 военнослужащих. Об обстановке на курском направлении — в материале URA.RU. ООН удостоверится в нарушении ВСУ прав человека Шамдассани обратилась к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область. Представитель УВКПЧ хочет проверить сообщения о нарушениях прав человека. Поводом для этого обращения стало обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая потребовала осудить действия Украины, связанные с атаками на российский регион. В ООН просят доступ в Курскую область для проверки сведений о нарушении прав человека Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Минобороны раскрыло потери ВСУ С начала украинского вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 2 030 военнослужащих, 35 танков, 18 боевых машин пехоты и 31 бронетранспортер. Также было уничтожено 179 других бронированных машин. За последние сутки ликвидировано более 400 украинских военных, рассказали в Минобороны РФ. Штурман вертолета Ка-52 ударил по скоплению военнослужащих при помощи управляемых авиационных ракет «Вихрь». Он рассказал, что основная часть противника была поражена, а остальные обращены в бегство. Пленные бойцы «Ахмата» В боях за Курскую область пятеро бойцов «Ахмата» попали в плен ВСУ. Как сообщил командир спецназа Апти Алаудинов, в плену оказались трое стрелков и двое связистов. Он также иронично обратился к украинским СМИ с просьбой продолжать рассказывать о массовых сдачах бойцов РФ «бабушкам на хуторе». В плен ВСУ попали пять бойцов «Ахмата» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Репортаж NYT из подконтрольной ВСУ территории Курской области Журналист газеты The New York Times попал в Курскую область при помощи ВСУ. Корреспондент прошел несколько сотен метров вглубь российской территории. С места событий он рассказал, что после вторжения украинским бойцам приходится эвакуировать поврежденную американскую технику обратно к себе в страну. ВСУ приходится эвакуировать поврежденную американскую технику Фото: Денис Моргунов © URA.RU Оценка ситуации от командира спецназа Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в разработке операции Украины в Курской области принимали участие штабы блока НАТО во главе с США. По его словам, после завершения конфликта России «придется у них спрашивать». Алаудинов подчеркнул, что в столкновении под Курском задействовано большое количество специалистов ВС иностранных государств и наемников. Командир спецназа добавил, что ВС РФ уничтожили большую часть боевиков ВСУ. Он отметил, что большая часть территорий, где находятся украинские военные, уже перекрыта, а ситуация в регионе находится под контролем. В населенных пунктах, где находятся ВСУ, идет чистка. Апти Алаудинов отметил, что ситуация в Курской области находится под контролем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Медведев пообещал наказание Киеву Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Киеву достойное наказание. Он отметил, что за вторжение в Курскую область Украину будут ждать самые разные последствия. Дмитрий Медведев пообещал наказание Украине за вторжение в Курскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обстановка в регионе глазами участника СВО Участник спецоперации на Украине Алексей Кондратьев рассказал, что обстановка в Курской области сложная, но контролируемая. Он подчеркнул, что приграничный город Суджа, где в первый день украинского вторжения велись активные боевые действия, на данный момент находится под российским контролем. Кондратьев добавил, что единой линии фронта у ВСУ нет, а украинские боевики безуспешно пытаются прорваться на отдельных участках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани просит Россию предоставить доступ в Курскую область, чтобы проверить сообщения о нарушении прав человека, которые были совершены украинскими военными. В общей сложности потери Киева с начала вторжения в Курскую составили до 2 030 военнослужащих. Об обстановке на курском направлении — в материале URA.RU. Шамдассани обратилась к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область. Представитель УВКПЧ хочет проверить сообщения о нарушениях прав человека. Поводом для этого обращения стало обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая потребовала осудить действия Украины, связанные с атаками на российский регион. С начала украинского вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 2 030 военнослужащих, 35 танков, 18 боевых машин пехоты и 31 бронетранспортер. Также было уничтожено 179 других бронированных машин. За последние сутки ликвидировано более 400 украинских военных, рассказали в Минобороны РФ. Штурман вертолета Ка-52 ударил по скоплению военнослужащих при помощи управляемых авиационных ракет «Вихрь». Он рассказал, что основная часть противника была поражена, а остальные обращены в бегство. В боях за Курскую область пятеро бойцов «Ахмата» попали в плен ВСУ. Как сообщил командир спецназа Апти Алаудинов, в плену оказались трое стрелков и двое связистов. Он также иронично обратился к украинским СМИ с просьбой продолжать рассказывать о массовых сдачах бойцов РФ «бабушкам на хуторе». Журналист газеты The New York Times попал в Курскую область при помощи ВСУ. Корреспондент прошел несколько сотен метров вглубь российской территории. С места событий он рассказал, что после вторжения украинским бойцам приходится эвакуировать поврежденную американскую технику обратно к себе в страну. Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в разработке операции Украины в Курской области принимали участие штабы блока НАТО во главе с США. По его словам, после завершения конфликта России «придется у них спрашивать». Алаудинов подчеркнул, что в столкновении под Курском задействовано большое количество специалистов ВС иностранных государств и наемников. Командир спецназа добавил, что ВС РФ уничтожили большую часть боевиков ВСУ. Он отметил, что большая часть территорий, где находятся украинские военные, уже перекрыта, а ситуация в регионе находится под контролем. В населенных пунктах, где находятся ВСУ, идет чистка. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Киеву достойное наказание. Он отметил, что за вторжение в Курскую область Украину будут ждать самые разные последствия. Участник спецоперации на Украине Алексей Кондратьев рассказал, что обстановка в Курской области сложная, но контролируемая. Он подчеркнул, что приграничный город Суджа, где в первый день украинского вторжения велись активные боевые действия, на данный момент находится под российским контролем. Кондратьев добавил, что единой линии фронта у ВСУ нет, а украинские боевики безуспешно пытаются прорваться на отдельных участках.