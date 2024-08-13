13 августа 2024

Российские военные взяли пленных боевиков ВСУ под Малой Локней Курской области. Видео

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Российский военный напоил пленных водой Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Боевики 82-й бригады ВСУ взяты в плен под Малой Локней Курской области. Об этом сообщает РИА Новости и публикует кадры с дрона.

«Пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взяты в плен у курской Малой Локни… Двоих пленных российский военный напоил водой. Затем российские военные производят досмотр и допрос всех взятых в плен», — передает агентство и публикует видео. На кадрах видно российских бойцов, конвоирующих пленных боевиков ВСУ к размещенной в лесопосадке остальной группе захваченных солдат украинской армии.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В общей сложности потери Киева с начала вторжения составили до 2 030 военнослужащих. Об обстановке на курском направлении — в материале URA.RU.

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Боевики 82-й бригады ВСУ взяты в плен под Малой Локней Курской области. Об этом сообщает РИА Новости и публикует кадры с дрона. «Пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взяты в плен у курской Малой Локни… Двоих пленных российский военный напоил водой. Затем российские военные производят досмотр и допрос всех взятых в плен», — передает агентство и публикует видео. На кадрах видно российских бойцов, конвоирующих пленных боевиков ВСУ к размещенной в лесопосадке остальной группе захваченных солдат украинской армии. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В общей сложности потери Киева с начала вторжения составили до 2 030 военнослужащих. Об обстановке на курском направлении — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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