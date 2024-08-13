Боевики 82-й бригады ВСУ взяты в плен под Малой Локней Курской области. Об этом сообщает РИА Новости и публикует кадры с дрона.
«Пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взяты в плен у курской Малой Локни… Двоих пленных российский военный напоил водой. Затем российские военные производят досмотр и допрос всех взятых в плен», — передает агентство и публикует видео. На кадрах видно российских бойцов, конвоирующих пленных боевиков ВСУ к размещенной в лесопосадке остальной группе захваченных солдат украинской армии.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В общей сложности потери Киева с начала вторжения составили до 2 030 военнослужащих. Об обстановке на курском направлении — в материале URA.RU.
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