Российские военные взяли пленных боевиков ВСУ под Малой Локней Курской области. Видео

14 августа 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

Российский военный напоил пленных водой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Боевики 82-й бригады ВСУ взяты в плен под Малой Локней Курской области. Об этом сообщает РИА Новости и публикует кадры с дрона. «Пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взяты в плен у курской Малой Локни… Двоих пленных российский военный напоил водой. Затем российские военные производят досмотр и допрос всех взятых в плен», — передает агентство и публикует видео. На кадрах видно российских бойцов, конвоирующих пленных боевиков ВСУ к размещенной в лесопосадке остальной группе захваченных солдат украинской армии. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В общей сложности потери Киева с начала вторжения составили до 2 030 военнослужащих. Об обстановке на курском направлении — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевики 82-й бригады ВСУ взяты в плен под Малой Локней Курской области. Об этом сообщает РИА Новости и публикует кадры с дрона. «Пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взяты в плен у курской Малой Локни… Двоих пленных российский военный напоил водой. Затем российские военные производят досмотр и допрос всех взятых в плен», — передает агентство и публикует видео. На кадрах видно российских бойцов, конвоирующих пленных боевиков ВСУ к размещенной в лесопосадке остальной группе захваченных солдат украинской армии. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В общей сложности потери Киева с начала вторжения составили до 2 030 военнослужащих. Об обстановке на курском направлении — в материале URA.RU.