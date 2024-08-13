13 августа 2024

Салют на Дне города в Екатеринбурге будет дороже, чем обычно

В Екатеринбурге салют в честь Дня города обойдется в 4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300-летие Екатеринбурга: праздничный фейерверк. Екатеринбург, торжество, праздник, фейерверк
Салют прогремит в 22:00 Фото:

Праздничный салют в честь Дня города на 17 августа обойдется властям Екатеринбурга дороже, чем обычно. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету.

«В прежние годы на салют тратили три миллиона [рублей], в 2024-м он будет стоить 4 млн. За скобками — салют на 300-летии (которое отмечалось в 2023 году — прим. ред.). На него ушло 8 миллионов рублей», — поделился собеседник.

По его данным, во власти была большая дискуссия, устраивать ли фейерверк при непростых внешних обстоятельствах. Точку в ней поставил мэр Алексей Орлов. «Он решил, что даже в трудные времена людям нужно создавать праздничное настроение», — передал его логику источник.

Салют запустят только над акваторией Городского пруда. Красочное шоу начнется 17 августа в 22:00. Более подробная программа предстоящего праздника — в афише URA.RU. Ранее агентство сообщило, что за неделю до события Орлов распорядился увеличить бюджет.

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Праздничный салют в честь Дня города на 17 августа обойдется властям Екатеринбурга дороже, чем обычно. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету. «В прежние годы на салют тратили три миллиона [рублей], в 2024-м он будет стоить 4 млн. За скобками — салют на 300-летии (которое отмечалось в 2023 году — прим. ред.). На него ушло 8 миллионов рублей», — поделился собеседник. По его данным, во власти была большая дискуссия, устраивать ли фейерверк при непростых внешних обстоятельствах. Точку в ней поставил мэр Алексей Орлов. «Он решил, что даже в трудные времена людям нужно создавать праздничное настроение», — передал его логику источник. Салют запустят только над акваторией Городского пруда. Красочное шоу начнется 17 августа в 22:00. Более подробная программа предстоящего праздника — в афише URA.RU. Ранее агентство сообщило, что за неделю до события Орлов распорядился увеличить бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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