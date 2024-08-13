Развлечения Салют на Дне города в Екатеринбурге будет дороже, чем обычно В Екатеринбурге салют в честь Дня города обойдется в 4 млн рублей 14 августа 2024 в 11:34 Размер текста - 17 + Салют прогремит в 22:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Праздничный салют в честь Дня города на 17 августа обойдется властям Екатеринбурга дороже, чем обычно. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету. «В прежние годы на салют тратили три миллиона [рублей], в 2024-м он будет стоить 4 млн. За скобками — салют на 300-летии (которое отмечалось в 2023 году — прим. ред.). На него ушло 8 миллионов рублей», — поделился собеседник. По его данным, во власти была большая дискуссия, устраивать ли фейерверк при непростых внешних обстоятельствах. Точку в ней поставил мэр Алексей Орлов. «Он решил, что даже в трудные времена людям нужно создавать праздничное настроение», — передал его логику источник. Салют запустят только над акваторией Городского пруда. Красочное шоу начнется 17 августа в 22:00. Более подробная программа предстоящего праздника — в афише URA.RU. Ранее агентство сообщило, что за неделю до события Орлов распорядился увеличить бюджет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Праздничный салют в честь Дня города на 17 августа обойдется властям Екатеринбурга дороже, чем обычно. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету. «В прежние годы на салют тратили три миллиона [рублей], в 2024-м он будет стоить 4 млн. За скобками — салют на 300-летии (которое отмечалось в 2023 году — прим. ред.). На него ушло 8 миллионов рублей», — поделился собеседник. По его данным, во власти была большая дискуссия, устраивать ли фейерверк при непростых внешних обстоятельствах. Точку в ней поставил мэр Алексей Орлов. «Он решил, что даже в трудные времена людям нужно создавать праздничное настроение», — передал его логику источник. Салют запустят только над акваторией Городского пруда. Красочное шоу начнется 17 августа в 22:00. Более подробная программа предстоящего праздника — в афише URA.RU. Ранее агентство сообщило, что за неделю до события Орлов распорядился увеличить бюджет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям