Мэр Екатеринбурга срочно увеличивает бюджет Дня города

Власти потратят на День города в Екатеринбурге больше 35 миллионов рублей

13 августа 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

С хедлайнерами у мэрии в этом году проблема Фото: Размик Закарян © URA.RU За неделю до празднования Дня города (намечен на 17 августа) в Екатеринбурге мэр Алексей Орлов распорядился увеличить бюджет праздника. Сейчас он, по данным URA.RU, составляет 35 миллионов рублей (если брать деньги только из муниципальной казны). Ориентир — около 50 млн, рассказал URA.RU информированный источник, близкий к оргкомитету. По его словам, увеличение сметы связано с расходами на программу: чиновники до последнего пытаются сделать ее более насыщенной — добавить больше местных творческих коллективов (в том числе для молодежи), обустроить огромную фотозону на Октябрьской площади (для семей). «Отдельную строку бюджета занимает охрана сцены в Историческом сквере, которую установили ко Дню строителя (отмечался 10 августа — прим. ред.) и которая будет главной на Дне города. Поскольку там большие медиаэкраны, пришлось нанимать ЧОП. Это дорого», — объяснил источник. Совещание о дополнительном финансировании праздника прошло в администрации накануне. «Позиция Орлова — провести День города достойно. Но при этом сдержанно», — транслировал инсайдер. Тем не менее, уже сейчас понятно, что это самый дорогой для казны День города за последние пять лет, исключая ковидный 2020 год и знаковое 300-летие в 2023-м. Наиболее «дешевым» оказался праздник в 2021 году — около 21,7 млн рублей, спасать город вызвался крупный бизнес, который организовал концерты Наума Блика и Клавы Коки на крышах (борьба с пандемией COVID-19 до тех пор была актуальной). Чуть дороже стоил День города в 2022-м — в общей сложности 27 млн рублей, из знаменитостей пригласили барда Олега Митяева, рок-музыканта Александра Маршала (его выступление взял на себя «Сима-ленд»), дуэт Filatov&Karas и Клаву Коку (ее концерт по собственной инициативе организовала «Ренова»). Новость по теме Во сколько выступит Dabro и Ольга Серябкина — полная программа Дня города в Екатеринбурге В 2019 году затраты составили 30 млн рублей (21,7 млн из городского бюджета, остальное также бизнес). Хедлайнерами стали группа «Чайф», Мот, MC DONI (за их привоз отвечала РМК), Олег Терновой и Тима Белорусских. Юбилейный День города стал самым дорогим — в бюджете Екатеринбурга на эти цели было выделено около 150 млн, дополнительно 100 млн рублей внесли партнеры праздника. Всего было шесть музыкальных площадок — у КРК «Уралец» спели Клава Кока и Niletto, в парке Маяковского — «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, «Чайф», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, в Историческом сквере — Александр Новиков, «Хор Турецкого», Валерия, Юрий Каспарян и «Симфоническое кино», на Октябрьской площади — Milana Star и Звонкий, в парке «Южный» — группа «Пелагея», на проспекте Ленина — «Дискотека Авария». Как сообщало URA.RU, развлекать горожан 17 августа будут три хедлайнера — группа Dabro (ее оплачивает бизнес), Ольга Серябкина, чье выступление на финале «Мисс Екатеринбург» из бюджета оплачивает мэрия, а также Slava Marlow. Но он за скобками: его выступление приурочено к крупному фестивалю RCC Extreme у КРК «Уралец». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За неделю до празднования Дня города (намечен на 17 августа) в Екатеринбурге мэр Алексей Орлов распорядился увеличить бюджет праздника. Сейчас он, по данным URA.RU, составляет 35 миллионов рублей (если брать деньги только из муниципальной казны). Ориентир — около 50 млн, рассказал URA.RU информированный источник, близкий к оргкомитету. По его словам, увеличение сметы связано с расходами на программу: чиновники до последнего пытаются сделать ее более насыщенной — добавить больше местных творческих коллективов (в том числе для молодежи), обустроить огромную фотозону на Октябрьской площади (для семей). «Отдельную строку бюджета занимает охрана сцены в Историческом сквере, которую установили ко Дню строителя (отмечался 10 августа — прим. ред.) и которая будет главной на Дне города. Поскольку там большие медиаэкраны, пришлось нанимать ЧОП. Это дорого», — объяснил источник. Совещание о дополнительном финансировании праздника прошло в администрации накануне. «Позиция Орлова — провести День города достойно. Но при этом сдержанно», — транслировал инсайдер. Тем не менее, уже сейчас понятно, что это самый дорогой для казны День города за последние пять лет, исключая ковидный 2020 год и знаковое 300-летие в 2023-м. Наиболее «дешевым» оказался праздник в 2021 году — около 21,7 млн рублей, спасать город вызвался крупный бизнес, который организовал концерты Наума Блика и Клавы Коки на крышах (борьба с пандемией COVID-19 до тех пор была актуальной). Чуть дороже стоил День города в 2022-м — в общей сложности 27 млн рублей, из знаменитостей пригласили барда Олега Митяева, рок-музыканта Александра Маршала (его выступление взял на себя «Сима-ленд»), дуэт Filatov&Karas и Клаву Коку (ее концерт по собственной инициативе организовала «Ренова»). В 2019 году затраты составили 30 млн рублей (21,7 млн из городского бюджета, остальное также бизнес). Хедлайнерами стали группа «Чайф», Мот, MC DONI (за их привоз отвечала РМК), Олег Терновой и Тима Белорусских. Юбилейный День города стал самым дорогим — в бюджете Екатеринбурга на эти цели было выделено около 150 млн, дополнительно 100 млн рублей внесли партнеры праздника. Всего было шесть музыкальных площадок — у КРК «Уралец» спели Клава Кока и Niletto, в парке Маяковского — «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, «Чайф», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, в Историческом сквере — Александр Новиков, «Хор Турецкого», Валерия, Юрий Каспарян и «Симфоническое кино», на Октябрьской площади — Milana Star и Звонкий, в парке «Южный» — группа «Пелагея», на проспекте Ленина — «Дискотека Авария». Как сообщало URA.RU, развлекать горожан 17 августа будут три хедлайнера — группа Dabro (ее оплачивает бизнес), Ольга Серябкина, чье выступление на финале «Мисс Екатеринбург» из бюджета оплачивает мэрия, а также Slava Marlow. Но он за скобками: его выступление приурочено к крупному фестивалю RCC Extreme у КРК «Уралец».